第5屆「高級中等學校學生代表與署長有約活動」，由教育部國民及學前教育署辦理，為倡導教育主管機關、高級中等學校建置與學生溝通交流的平臺，以實踐高級中等學校學生參與教育事務，並培養其獨立思考能力，提升其溝通與理解的知能，學習以民主方式解決問題。

第5屆高級中等學校學生代表與署長有約活動署長致詞。（照片/教育部提供）

國教署表示，7、8月份本屆學生代表與署長有約將採分區方式辦理3場次正式活動，共計有90位同學出席，透過活動讓學生代表權衡公私領域的衝突，繼而理性地從事公共政策的判斷，藉腦力激盪、對話與經驗分享的過程，引導學生發現議題，並運用其知識及生活經驗，參與討論公共議題。

會中同學所反映的問題涵容多元，包含：學校課業輔導實施、學生自治組織培力、學習歷程檔案建議、學生訂購外食規劃及校園行動載具管理等，除具有政策高度外，也涉及全國學校的事務，業管單位會運用行政措施與積極辦理，並希望透過各位學生代表的提案與建言，能夠協助教育部將相關法規政策真正的落實到教育現場的每一個角落，讓孩子都能快樂學習。參與本次活動的學生表示，樂見政府部門落實聯合國兒童權利公約的精神，致力推廣兒少參與公共議題之管道，未來希望國教署持續努力增加其多樣性，並鼓勵更多學生參與。

國教署表示，學生是教育政策的主體，推動制度必須透過不斷的溝通，並在溝通的過程中學習表達自己的立場，聆聽他人的意見；溝通能促進參與者相互理解，並對他人期待做出回應，讓制定教育政策的過程更加完備，這也是「審議式民主」所強調的基本概念。