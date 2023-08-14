印尼臺灣教育展活動於8月12日在首站雅加達揭開序幕，8月13日、14日於北竿Novotel Hotel及8月16、17於棉蘭Grand Mercure Hotel等3地接續辦理。在印尼留台校友會聯合總會與海聯會的共同合作下，暨大與國內45所大學重返印尼，舉辦台灣高等教育展，是睽違三年最大的一次展覽，各參展學校大力地向印尼學生介紹臺灣優秀師資及特色多元科系等。

暨大楊洲松副校長與招生組同仁於教育展向印尼的學子進行教學與研究特色的說明。（照片/國立暨南國際大學提供）

本次教育展主要推手，印尼留臺校友會聯合總會楊儒龍總會長表示，疫情的考驗讓我們更加珍惜教育所帶來的機會，並呼籲學生們積極探索，為自己的未來奠定堅實的基礎。此次展覽的地點也擴展至多個城市，包括雅加達、北竿和棉蘭，希望透過教育展能夠讓更多印尼學生了解臺灣高等教育。

暨大前校長，現在也是海外聯招會主任委員蘇玉龍教授表示，台灣作為一個先進國家，除了半導體先進產業外，也擁有多元的科系和優質的教學方式。他強調，教育是推動國家進步的重要引擎，臺灣有優秀的教育資源和研究實力。目前在臺灣的印尼境外學生歷年成長，111學年度達16639人，位居第二名，是非常具有潛力的國家。

印尼科研高教部部長資深顧問哈瑞博士(Dr. Hari Purwanto)（左）。（照片/國立暨南國際大學提供）

暨大校長武東星教授也親赴印尼臺灣教育展，並與印尼科研高教部(Ministry of Technology, Research and Higher Education, RISTEKDIKTI)部長資深顧問哈瑞博士(Dr. Hari Purwanto)洽談來台合作的事宜。哈瑞博士是「印尼2+i技職產學合作專班」技職教育合作模式的主要推手。因此，武校長期待能與印尼高教發展更緊密的合作模式。此次印尼雅加達教育展的開幕，不僅僅是一場盛會，更是一個啟示：教育無界限，未來可期。