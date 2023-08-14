印尼臺灣教育展活動於8月12日在首站雅加達揭開序幕，8月13日、14日於北竿Novotel Hotel及8月16、17於棉蘭Grand Mercure Hotel等3地接續辦理。在印尼留台校友會聯合總會與海聯會的共同合作下，暨大與國內45所大學重返印尼，舉辦台灣高等教育展，是睽違三年最大的一次展覽，各參展學校大力地向印尼學生介紹臺灣優秀師資及特色多元科系等。
本次教育展主要推手，印尼留臺校友會聯合總會楊儒龍總會長表示，疫情的考驗讓我們更加珍惜教育所帶來的機會，並呼籲學生們積極探索，為自己的未來奠定堅實的基礎。此次展覽的地點也擴展至多個城市，包括雅加達、北竿和棉蘭，希望透過教育展能夠讓更多印尼學生了解臺灣高等教育。
暨大前校長，現在也是海外聯招會主任委員蘇玉龍教授表示，台灣作為一個先進國家，除了半導體先進產業外，也擁有多元的科系和優質的教學方式。他強調，教育是推動國家進步的重要引擎，臺灣有優秀的教育資源和研究實力。目前在臺灣的印尼境外學生歷年成長，111學年度達16639人，位居第二名，是非常具有潛力的國家。
暨大校長武東星教授也親赴印尼臺灣教育展，並與印尼科研高教部(Ministry of Technology, Research and Higher Education, RISTEKDIKTI)部長資深顧問哈瑞博士(Dr. Hari Purwanto)洽談來台合作的事宜。哈瑞博士是「印尼2+i技職產學合作專班」技職教育合作模式的主要推手。因此，武校長期待能與印尼高教發展更緊密的合作模式。此次印尼雅加達教育展的開幕，不僅僅是一場盛會，更是一個啟示：教育無界限，未來可期。
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