新北市補習教育協會及新北市補習教育事業協會共同推動「112學年度希望萌芽計畫」，結合本市「好日子愛心大平台」，即日起至9月底可於新北市社會教育資源網(https://lll.ntpc.edu.tw/)查詢申請，共計80家補習班參與提供816個一整年全額免費補教學習資源，公益市值近3千萬元，讓教育資源無限延伸。

​日前辦理捐贈儀式，教育局局長張明文到場參與，感謝補教業者透過公私協力，讓更多弱勢學子及民眾有圓夢的機會，並致贈感謝狀予補教協會及業者代表，也期盼更多業者加入，給予孩子在學習道路上的支持，把愛與溫暖散播到社會的每個角落。

新北補教希望萌芽助學計畫記者會照片。(照片/新北教育局提供)

新北市補教團體自108年起推動希望萌芽計畫，迄今已邁入第5年。自111年起擴大扶助對象，國小、國中、高中職、大學學生及成年人，只要符合資格都可申請。今年更突破以往單科免學費之方式，首次提供「全科全額免學費」補教資源，除文理類科外，更提供技藝類(音樂、美術、珠心算等)，課程內容多元豐富，擴大了對弱勢者的扶助，讓學生及民眾有機會培養興趣，學習新技能。

新北補教希望萌芽助學計畫記者會照片。(照片/新北教育局提供)

現就讀國三的小玉化名的父親罹癌一年半於今年逝世，媽媽照顧父親生病期間家庭幾無收入。透過希望萌芽計畫媒合至板橋區補習班課業加強。她表示，因為驟失至親對未來感到迷惘，經過該計畫的幫助，感受到社會的溫暖，重拾對學習的信心，將持續精進學業，未來希望可以考取外文系。

家住淡水的阿森則表示，因家庭因素無法負擔高額補習費用，因暑假後將升上國三，課業逐漸繁重，想和其他同學一樣努力準備明年的國中教育會考，此次計畫媒合加強自己較弱的數學科，希望考上公立高中，減輕父母的經濟負擔，很感謝計畫的幫助，未來有能力時，也會以這份感恩的心幫助他人。

新北補教希望萌芽助學計畫記者會合影。(照片/新北教育局提供)

教育局表示，112年度希望萌芽助學計畫期間自112年9月至113年8月，設籍於本市之學子及民眾，具備低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭及領有經濟弱勢兒童及少年生活扶助等資格者，即日起至9月30日止可至新北市社會教育資源網查詢相關資訊，敬請把握機會！