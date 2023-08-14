推廣水域安全教育也要跟上潮流，以全國國小中高年級為對象的「水域戰士」是國立高雄科技大學結合PaGamO遊戲化數位學習平台的數位共學系統，由教育部體育署、高雄市政府教育局與高科大共同合作舉辦，在暑假戲水旺季以數位共學方式對全國學童建立正確開放水域安全防護意識，減少危險事故的發生。延續了去年好評，今年持續辦理第二屆「水域戰士的崛起-2023守護安全的榮耀之戰」，再次與PaGamO合作數位共學競賽。初賽將由全國1,582名選手線上競技，從中選出10位晉級選手進入決賽。

受邀出席者由左至右為：教育部體育署學校體育組長蔡忠益、高雄市政府教育局專門委員劉靜文、國立高雄科技大學副主秘侯智耀（照片/高科大提供）

教育部體育署開放水域運動教育中心計畫主持人(高科大海管所助理教授)丁國桓指出，今年初賽參賽人數相較去年第一屆有大幅成長，且在競賽前分二梯次任務傳遞水域安全知識，總參與人次高達62,222人，總完成人次一共46,147人，累計到今年共吸引超過16萬人次參與水安知識線上任務，完全展現了數位學習的驚人成效。教育部體育署開放水域運動教育中心開創性結合PaGamO數位平台，將教學內容遊戲化，符合學童學習習慣，增加推廣內容的親和度。主要水域安全的推廣內容包含有：救溺5步、防溺10招、胚斗(paddle)水域運動、水域運動風險管理等主題知識。

第二屆「水域戰士的崛起-2023守護安全的榮耀之戰」，與PaGamO合作數位共學競賽，初賽來自全國1,582名選手線上競技，選出10位晉級選手進入決賽較勁。（照片/高科大提供）

今(12)日於高雄光之穹頂廣場舉行「水域戰士的崛起-開放水域安全教育學生數位共學競賽暨水域運動成果發表會」，活動中除了開放水域安全全國總決賽之外，亦邀請教育部體育署開放水域運動教育中心北、中、南區中心學校分享近三年計畫推展的豐碩成果。目前除了透過遊戲將水域安全知識滲透至國小學童族群外，教育部體育署亦委託高科大開放水域運動教育中心協助規劃並推展各級學校學生從事水域運動體驗，從而培養親水活動的素養。配合國家向海致敬政策，至今辦理超過330場水域體驗活動，超過13,000人次參與水域體驗活動，推廣活動的同時不忘重視最重要的「安全性」，於辦理水域運動活動前進行活動評估，推廣「黃金五角」安全檢核表單，玩水前能更安心，也讓學生提高安全意識，安心戲水、樂在其中。

參與嘉賓及參賽選手大合照（照片/高科大提供）