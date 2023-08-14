中華民國第54屆世界兒童畫展，112年共有40個國家參加，有來自國內5萬多件、國外1萬多件作品報名參賽。本屆經選出國內特優獎83件、優選獎248件、國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件，於8月13日下午2時在國立臺灣藝術教育館南海劇場辦理國內特優獎及國外得獎代表頒獎典禮。得獎作品將在國立臺灣藝術教育館第三展覽廳及美學空間展出至8月20日，歡迎各界蒞臨參觀。

中華民國世界兒童畫展由中華民國兒童美術教育學會主辦，國立臺灣藝術教育館協辦，第54屆世界兒童畫展選出許多具地方文化特色的作品。高雄市茂林區多納國民小學賴藝倫同學「獵人射山豬」，因賴爺爺常常說到在山上打獵的故事，賴同學將原住民於狩獵文化故事，在作品中表露無遺；立陶宛的Benas Raila「氣球Air Ballon」，以鳥瞰視角展示大自然美麗面貌，表現熱氣球上看到的風光景色，畫面上動物、城市、海洋和教堂彼此間產生美麗的連結。

獲獎作品中具當地特殊生活體驗的作品，如臺東縣卑南鄉利嘉國民小學二年級高黎亞同學「好吃的大薯條」，作者畫出最喜歡吃的超大薯條，改變了固有形體的大小，可以讓自己和朋友吃不完；且剛炸好的薯條香味四溢，連昆蟲們也被香味吸引，創意十足。另外，臺中市立向上國民中學朱涔綝同學「ｅ畫時代」，新冠疫情蔓延全球，生活型態的改變，對於藝術的學習更產生的極大影響；學習與心境的調適。作者以水彩畫方式，俯瞰視點描繪「現在是以電腦繪畫的時代」，呈現出ｅ畫世代的藝術學習歷程，是特別的題材。

如保加利亞Divna Jelezcheva的畫作「童話中的角色Fairy Tale Characters」，作者喜愛將劇中人物角色們滑稽的動作與豐富的圖像表現，內容交織著想像情節的童話故事，讓我們彷彿置身另一個奇特的異鄉國度。(照片/教育部提供)

本屆畫展也有許多具豐富想像力的作品，如保加利亞Divna Jelezcheva「童話中的角色Fairy Tale Characters」，從閱讀童話「長襪皮皮」到幻想著作夢的情節，作者喜愛將劇中人物角色們滑稽的動作與豐富的圖像表現，內容交織著想像情節的童話故事，讓我們彷彿置身另一個奇特的異鄉國度。

還有細膩描繪、觀察仔細的作品，如臺北市兒童福利中心幼兒園盧秉邑同學「我愛長頸鹿」，他看著長頸鹿伸長著脖子吃樹葉、低下頭吃草，慢悠悠的走來走去，把觀察到的事物結合情感與想像。高雄市苓雅區五權國民小學四年級高繹翔同學「自助餐廳」，以去自助餐廳慶祝生日為主題，細心觀察團聚氣氛、享用多樣美食，喜悅滿足的情境。畫面以鳥瞰式構圖，呈現餐廳整體樣貌，顯現作者敏銳的觀察力。

世界兒童畫展除辦理徵件活動，亦辦理一系列的教育研習推廣，活動將於全臺各地及離島開跑，規劃有「巡迴展覽」、「導覽」、「講座研習」、「學生參觀與欣賞」、「童畫分析論述」等項目。其中，講座研習針對兒童美術教育有深入的解析，分享「教學的技巧與實務」，提升教師對視覺藝術之教學能力與指導學生從事繪畫活動之正確方法，並透過引導欣賞兒童繪畫作品，帶動社區藝文發展，促進視覺藝術教師與家長對兒童繪畫之了解，讓大眾對於兒童繪畫有更深層之認識。

這是一場「藝術．文化．教育．交流」的世界兒童畫展，歡迎大家前往國立臺灣藝術教育館第三展覽廳及美學空間，仔細觀賞孩子作品，讓世界兒童畫帶領我們翱遊世界。如果想了解更多兒童畫的故事，歡迎大家踴躍前往國立臺灣藝術教育館第三展覽廳及美學空間參觀(展覽自112年7月29日起至112年8月20日止)；另國內巡迴展及系列活動，主辦單位將邀請專家、學者透過兒童繪畫作品與師生、家長採互動方式進行深度對談，相關細節可上網中華民國兒童美術教育學會查詢。