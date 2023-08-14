全國高中職太陽能模型車競賽已邁入第十八年，自2006至今已累積八千餘名參賽者，2008年起在台灣獲全國高中職太陽能模型車競賽的總決賽前幾名隊伍，經由大會推薦，可直接參加澳洲AIMSC總決賽。近幾年，台灣隊伍更是澳洲世界大賽常勝軍，實力已達國際前三名水準。

戰況激烈的競賽現場。（照片/高科大提供）

今年度賽事總計有68支隊伍報名參賽：中南區計有41隊、北區則有27支隊伍報名。第一輪影片報告及資格文件審查後，共有58支隊伍進入競賽，包含中南區37支隊伍及北區21支隊伍。中南區初賽原定8月5日於國立高雄科技大學建工校區舉辦，因卡努颱風外圍環流影響，延至8月12日登場，中南區賽事在37支隊伍激烈廝殺下，共有15支隊伍晉級，包括：慈幼工商-救救非洲兒童、高英工商-GTC綠能-黑手仁No.174、高英工商-追逐太陽之孤勇者-黑手仁No.173、高英工商-霹靂小旋風-黑手仁No.172、中正高中-The eternity、高雄高工-未來之光、中山工商-布加扣扣龍、台南高工-JYXM、岡山農工-民進隊、鳳山商工-昨天不小心熬夜了、興大附農-是是是你說的對、永靖高工-猴子大軍、永靖高工-建能築光、草屯高工-Baby Shark、草屯高工-機械光能阿斯拉。北區初賽緊接著在18日台北國父紀念館映池西側廣場登場，計將有9支隊伍進入決賽。總決賽將於8月19日舉辦。

來自全台高中職的優秀團隊，一起參加競賽，奔馳高科大。（照片/高科大提供）

本屆賽事依循往例，將推薦前四名隊伍代表台灣參加澳洲「世界太陽能模型車挑戰賽」，期能在2022年奪下混合分組賽競速前三名及總冠軍的成績後，再次蟬聯冠軍寶座，獎留台灣！

學生透過團隊合作，設計出具有創意且獨一無二的太陽能模型車。（照片/高科大提供）