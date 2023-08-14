八月七日至十六日，慈濟科技大學舉辦「2023國際跨文化交流暑期人文營」，吸引4個國家，8所學校47位姐妹校師生（德國、泰國、日本、韓國），體驗不一樣的台灣。有別於觀光行程，學生走訪花蓮有機農業、體驗原住民族文化，感受台灣的風土民情，更深入瞭解全球永續發展目標SDGs和國際災難救援等議題，思考如何發揮青年影響力。

姐妹校師生體驗製作太魯閣族原住民香蕉飯。(照片/慈濟科技大學提供)

主攻成人和老年護理的泰國朱拉隆功大學護理系碩士班二年級學生Ketsaraphon Sennok表示，泰國的香蕉飯往往是飯後甜點或下午茶小吃，沒想到卻是台灣太魯閣族原住民上山打獵的午餐。品嚐後發現，少了泰式特有的椰奶風味。最特別的是，太魯閣族原住民入山打獵前，會用米酒、菸和檳榔，與山靈、祖靈禱告交流，保佑狩獵平安、收獲滿滿，覺得很神奇！

師生認真製作酸柑橘茶。(照片/慈濟科技大學提供)

「採茶和製茶真是一門大學問！」日本大阪大學護理系四年級學生Ayaka Wakebe表示，日本非常注重茶道文化，可是，從未親手採過茶葉和製作酸柑橘茶！姐妹校學生誤以為採茶就是「以量取勝」，殊不知烏龍茶得採收一心二葉、紅茶得採收一心三葉。所謂的「一心」是指剛長出來的新芽，「二葉」是新芽下的兩片嫩葉。尤其，在製作酸柑橘茶時，光是用繩子綁緊塞滿茶葉的酸柑橘，就花了半小時，手也被麻繩摩擦得通紅，驚嘆茶人的不易！

師生實地參訪有機果園。(照片/慈濟科技大學提供)

親身體驗後，當然也不忘與世界接軌。韓國京福大學護理系二年級學生Jin Eunsoo表示，原先對國際賑災不甚了解，但是，聽完「慈濟對土敘強震的援助」和「災難發生時，我們可以協助做什麼」講座後，才發現國際賑災並非滿腔熱血、一廂情願的付出而已。除了要深入了解災民需求，還要考量實用性，讓災民拿著物資卡，到商場兌換自己最需要的物資，就能有效避免捐款者的愛心被浪費。

姐妹校師生首次親手採茶葉。(照片/慈濟科技大學提供)

至於聯合國17項永續發展目標Sustainable Development Goals（SDGs），日本愛知學泉大學幼兒生活學科一年級學生Takahashi Minami表示，日本對資源回收的規定十分嚴格，像是回收寶特瓶時，得分開瓶蓋、標籤跟寶特瓶；廢棄的食用油也不能直接倒掉，必須拿到指定地點回收。除了深度連結SDG6、12、14，最根本的解決之道，是把環保意識融入日常習慣，「要用對的方式，過自己想要的生活」。