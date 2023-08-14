112學年大學分發入學管道提供約4.2萬個名額，加上政府拍板定案私立大專院校3.5萬元學雜費補助，各大專校院在這一波招生戰中祭出各種優惠獎學金方案攬才。其中，義守大學除了提供獎勵總額最高達500萬的「優秀新生入學獎勵」，還加碼提供「住宿獎學金」；同時，義大更重視學子的身心照顧，所有新生享有四年住宿保證外，全校學生前往所屬集團的醫療體系就醫，享有免掛號費的全方位健康照護。

鎖定準大一新生，義守大學的「優秀新生入學獎勵」項目包含獎學金、住宿費補助、生活津貼、企業實習、集團優先錄用、海外學習基金等內容；住宿獎學金部分，最高補助達12萬元。至於許多家長關心的住宿問題，所有112學年度的新生，都享有義守大學的四年住宿保證；義大的宿舍約有6800個床位，房型包含雙人套房、三人套房，以及四人雅房，每間房間大約6.5至8坪，寬敞舒適的空間，優質的居住環境，加上鄰近大型的購物中心，生活機能便利，以豐富的校園活動及課程，讓校園成為學習的延伸；家長與學生實際到校參觀宿舍環境後，更是給予高度肯定。

義守大學的「優秀新生入學獎勵」中的海外學習基金，助學子有機會出國開拓國際視野。(照片/義守大學提供)

義守大學結合集團醫療資源，讓全校學生在校期間可享義大醫療體系3大醫院(義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院)免掛號費服務，安心守護每位學子的身心健康。七月中剛落幕的「新鮮人說明會」，來自全臺各地的家長與準大一新鮮人齊聚義守大學，對於學校的暖心照顧政策相當有感。來自南部的家長表示，學校在學生生活層面的照顧非常全面，暖心政策的推動更讓家長放心讓小孩在義守大學就讀。

義守大學渡假風宿舍環境約有6800個床位，優質的居住環境，加上鄰近大型的購物中心，便利的生活機能，都讓家長學子給予高度肯定。(照片/義守大學提供)

讓學生在校園中快樂且充實的生活與學習，義守大學希望學子在成長蛻變的過程中能與未來職場緊密鏈結，因此大一生必修的「扎根學堂」，讓大學新鮮人透過業界實務見習，熟悉未來職場輪廓；在集團各事業體的支持下，提供多元的實習機會和就業保證，義大畢業生更是享有集團優先錄用之優勢。義守大學以全心守護的力量，成為學子安心學習的強力後盾；而從大一開始的第一哩路到大學階段的最後一哩路，義守大學更以紮實的教研養分灌注，讓學生成為最實質的受惠者。