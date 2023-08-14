第3屆新北教育豐年季「名師貢學趣」於8月14日由新北市教育局攜手貢寮區公所、福容大飯店辦理，全國100個名額於6月1日開放報名，當日立即秒殺額滿。來自基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林、台南、高雄、花蓮及台東等12個縣市，共100位教師，齊聚貢寮，享受課程饗宴。

活動特別邀請新北5位名師以跨域社群，規劃5條路線。（照片/新北市政府教育局提供）

教育局表示，教育豐年季是新北首創年度教育盛會，希望打造不一樣的教師研習，同時展現新北29區的在地特色，2019年在萬里、2020年在泰山，2023年在貢寮。今年活動以「跨」為主題，強調「跨域、跨能、跨界」，特別邀請新北5位名師以跨域社群，規劃5條路線，完全展現新北教育對專業的堅持，對課程設計的熱衷。

貢寮區長柯建輝表示，貢寮擁有美麗的海岸線景色、國際沙雕藝術季、國際海洋音樂祭，還有臺灣本島的極東點三貂角燈塔、雷達站和當紅打卡景點卯澳小漁村等，適合大家一起出遊。透過教育結合觀光，讓貢寮這個夏天多了一份教育的創新與熱情。區公所也特別準備最具貢寮特色的伴手禮「海女牌卯澳海燕窩(石花菜)」，讓來自全國的教師一同品味貢寮永續生態、堅持與土地共生、共創的感動。

第3屆新北教育豐年季由新北市教育局攜手貢寮區公所、福容大飯店辦理。（照片/新北市政府教育局提供）

全國唯一STEAM跨域輔導團召集校長，同時2023新北名師許以平校長表示，感謝名師夥伴用心規畫遊學課程，20位學員騎著單車穿越舊草嶺隧道，遠眺海上龜山綠島，感受大自然的寧靜之美，再到遠望坑親水公園，進行生態踏查及撿拾音樂盒創作素材，完成專屬自己的Kona音樂盒創造，記錄和大家一起在摃仔寮(Kona)相遇的故事。

「新北資訊多啦A夢」海山國小老師吳瑞福表示，為了認識貢寮並設計在地課程，多年前就開始深入走訪，貼近認識這片土地，他笑說這是自己教師生涯中，準備最久的一堂課。

來自桃園市富岡國小的黃惠君老師表示，每一年都期待報名新北教育豐年季，如今新裝登場，當天系統一開立即上線搶名額，今日總算如願以償。

另一位參與的新北市頂埔國小的李沂婕主任表示，兩天一夜課程內容相當精采，有「名師論壇」、「心動課堂」、「在地遊學」、「58度人生」及「集體創課」，除了共創精彩豐富的走讀課程，晚上沙灘上的「58度人生」，每個人介紹自己的家鄉，分享家鄉美食和故事，格外迷人，自己會持續將這樣的感動學帶回學校，發展跨領域社群、深化在地校訂課程。

教育局表示，新北教育豐年季實踐課程與生活情境的結合密不可分的魅力，也開創跨界的教育新型態。期待明年第4屆暑期新北教育豐年季，能有更多來自世界華人教師共同的參與，攜手走讀新北，一起「遊中學、享學習、秀專業」。