為促使青年有更廣大的創業機會及資源，主辦單位：武漢市東西湖區台資企業聯誼會攜手中華兩岸文經協會舉辦 「武漢“金銀湖杯”第九屆海峽兩岸青年創新創業大賽」，發掘並支持具潛力及創新力的創意團隊與新創企業，促進並鼓勵青年實作創業並搭建創新創業交流平台。

武漢金銀湖杯 第九屆海峽兩岸青年創新創業大賽8月11日公布入圍初賽名單，並寄發入圍通知書寄至各入圍參賽隊伍信箱，本屆參賽隊伍領域相當多元，參賽作品報名經過主辦單位與承辦單位書審後，最終決定入圍初賽的組別為30組，台北賽區菁英賽初賽時間訂於8月19日。

武漢“金銀湖杯”第九屆海峽兩岸青年創新創業大賽台北賽區菁英賽，由中華兩岸文經協會承辦執行，徵件截止後經過第一階段書審，30組優秀的參賽項目將於19日在台北進行初賽。本屆參賽種類相當多元，最終台北賽區預計選出十組優秀隊伍前往武漢進行兩岸總決賽，與武漢賽區的十組隊伍共同角逐名次與獎項。

本屆賽事以“兩岸同心，共創共贏”為競賽主題，希望海峽兩岸青年能優勢互補，齊心築夢跨越距離，持續良好的互動。總決賽最終訂為9月13日在武漢進行，為激勵參賽的創業青年們，本次競賽總獎金高達台幣約150萬，最高獎金更是高達台幣約20萬，希望藉此機會實現青年的創業夢想並助力台資企業參與具前景的新事業。

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