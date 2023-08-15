112學年度大學分發入學8月15日在大學考試入學分發委員會網站公告分發結果。佛光大學何卓飛校長表示，今年分發入學結果不樂觀，但對佛光大學而言，分發入學名額佔招生人數比例中屬於最低的管道，包含繁星、個人申請及統測等新生名額，總招生率仍有近八成九的成績。

何卓飛校長歡迎所有佛光大學準新鮮人，並表示選擇佛大就對了！佛光大學根據教育部年度畢業生流向調查，學士班及碩士班畢業的平均薪資，分別為36K及57K，均高於全國大學平均值。佛光大學今年再度榮獲企業最看好年輕潛力大學之一，辦學備受各界肯定。

海外交流是佛光大學優於其他私校的強項，以全球五所佛光山教團系統大學為起點，加上全世界一百多家合作的高等教育學府，提供學生擁有豐富的出國交流機會，讓大學生涯充實精彩！弱勢生若想出國交換、取得雙聯學位，佛大也有多元的補助方案，包含弱勢生的機票補助，以及部份的生活費提供，讓學子無後顧之憂圓夢。

歡迎喜歡佛光大學的學生，把握最後進入佛光就讀的機會，在8月17日前，還有佛大 112 學年度產品與媒體設計學系單獨招生的機會，僅剩最後名額，錯過就要等明年！另外，8月19日及8月20日將在佛光大學及高雄三民家商，舉辦兩場新生說明會，歡迎準大學生踴躍參與。佛光大學對未來人生發展會是很重要的轉捩點，選擇佛光，讓未來發光！