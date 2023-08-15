戰國策傳播集團深耕公關產業30年，在集團董事長吳春城、副董事長張美慧帶領之下，秉持「審度天下大勢,引領時代風骚」的初衷，於15日舉辦「戰國策第30周年慶」暨「戰國策影響力論壇」,，產、官、學界貴賓齊聚一堂，超過500位,與會者以實際行動支持戰國策長久以來堅持的道路。

戰國策集團董事長吳春城(右)、副董事長張美慧(左)致詞。(攝影/實習記者彭文棋)

台灣地方創生基金會董事長陳美伶對壯世代分享看法。(攝影/實習記者彭文棋)

台灣在2025年 將邁入超高齡社會，而高齡、長壽所衍生出的年齡歧視、世代間的衝突與商機等問題,也自然成為另類的社會議題。戰國策影響力論壇「高齡化與少子化雙解方-壯世代影響力報告」嘗試從公關角度,提出了全新的「壯年世代」之論點,希望透過政府社會責任(GSR)、企業社會責任(CSR)以及個人社會責任(PSR)等觀點，為高齡者撕去歧視的標籤，而戰國策傳播集團董事長吳春城同時身兼壯世代教科文協會理事長，他表示,壯世代透過對政府、企業、個人三方的倡議、溝通,來達到法制改革、型塑新商業模式及個人覺醒等目標，創造影響力，進而改變社會。

戰國策集團全體大合照合影。(攝影/實習記者彭文棋)

戰國策30周年慶的活動現場熱鬧非凡，前考試院長關中、前台中市長胡志強，專門為此活動錄製祝賀影片，更邀請多位業界貴賓及各領域產業代表人士上台祝賀，祝賀儀式以邀請現場來賓舉起吐司，寓意「Make a toast 」為戰國策乾杯」獻上祝福，希望共同朝向下一個30年邁進。