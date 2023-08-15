（文/實習記者蔡俊熙）戰國策傳播集團深耕公關產業30年， 8月15日盛大舉辦「戰國策30 周年慶」暨「戰國策影響力論壇」。戰國策傳播集團自 1994 年創立，30年累積豐富的媒體傳播及公關經驗。三十年前，戰國策致力於協助客戶因應民主化，持續強調在政治與相關議題上超越一般傳播業者，透過以上述策略為客戶量身打造解決方案，協助他們在亂世中展現影響力。在這漫長的歷程中，戰國策已成為全國最大的整合性行銷公關公司，是唯一連續八次榮獲傳播貢獻獎年度最佳公關公司金獎。為了迎接未來三十年，戰國策特邀嘉賓們見證戰國策全新2.0品牌的升級，並透過戰國策影響力論壇，與業界夥伴分享我們的洞察，希望能凝聚更多力量，為社會帶來正向改變。

戰國策傳播集團董事長吳春城（右）與副董事長張美慧（左）致辭。（攝影/實習記者蔡俊熙）

集團董事長吳春城表示，30年前就像是在高山上順流而下。一開始只有兩人乘坐一艘小舢舨，經歷了眾多挑戰，不斷克服困難並實現成長。這段歷程造就了一支船隊，隨著時間推移，船隊逐漸壯大，貫穿了這30年的旅程。在這三十年間，我們經歷了台灣民主化的過程，深刻體會其中的理想與挫折，目睹了多種人性的展現，留下了深刻的感受。我認為「戰國策」在過去30年的發展過程中，可以視為台灣的一個縮影。

副董事長張美慧表示，30年前因為無法預測戰國策何時結束，所以一直都是兩人慘淡經營，不敢招募員工。事業後來穩定下來，才有勇氣邀請一些敢於冒險的員工，在最困難的時刻共同經營戰國策。她進一步表示，三年前他們大膽嘗試成立了壯世代教科文協會，經過三年的努力，協會終於在今年獲得了亞洲最大的年度品牌大獎。

「戰國第 30 周年慶」活動現場熱情高漲。前考試院長關中和前合中市長胡志強特別準備了祝賀影片，此外，多位立法委員和各行各業的代表也受邀登台，以吐司舉杯的方式，為戰國策「乾杯」獻上滿滿祝福，朝向下個 30年邁進。