戰國策傳播集團欣逢成立30週年慶，特別舉辦一場別開生面的「戰國策影響力論壇」與產官學專家、貴賓、好朋友與員工一起分享其蛻變與成長。活動聚焦，引導未來公關潮流。，

吳春城董事長、張美慧副董事長同戰國策公司成員鞠躬像與會貴賓致謝。（照片/實習記者陳冠宇）

戰國策吳春城董事長表示，戰國策起家於治公關， 30年間戰國策經歷過多次轉型，對輿論、公共議題及政策有敏銳的感知力。因此，在常規的公關行銷4P之外，戰國策更加關注「輿論」與「政策」，形成公關行銷6p。

與會嘉賓一同高舉麵包「Make a toast！」（照片/實習記者陳冠宇）

前考試院院長 關中 以影片致意並送上祝福。（照片/實習記者陳冠宇）

從「政治公關」轉型「政策公關」；從「政策公關」再轉型「商業公關」；又因應數位浪潮的興起，自「商業公關」轉型為「數位公關」。一路走來每次轉型，戰國策一直站在公關領域的「時尚尖端」，更是首創了引領公關領域潮流的「上位公關」思維。

前臺中市市長 胡志強 以影片致意並送上祝福。（照片/實習記者陳冠宇）

今時戰國策已30歲，順應時代變遷推出「MultiPR」創新概念，凝聚公關產業五大新戰力，成就公關的新境界。戰國策PR團隊在論壇中表示，所謂公關產業的五大戰力分別是：1.戰場多元：用大環境思維監視行動，才可能創造綜效避免危機。2.國際接軌：重新思考公關價值，與國際接軌。3.策士多功：公關人需要多元經驗，更導入AI。4.三維整合：在傳統思維中加入社會學思維，讓好議題遍地開花。5.零框思維：突破框架、保留更多彈性，是未來公關的價值所在。

論壇上，戰國策PR成員發表MultiPR核心思想。（照片/實習記者陳冠宇）

從「審度天下大勢，引領時代風騷」到「創造影響力，啟動社會改變」，戰國策傳播集團許願將接續這三十年的深耕與底蘊，再戰更多個三十年。