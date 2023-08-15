（文/實習記者蔡俊斌）戰國策30周年慶暨戰國策影響力論壇於8月15日在張榮發基金會盛大舉辦。集團董事長吳春城與副董事長張美慧一同拉開慶典序幕，始終秉持「審度天下大势，引領時代風瓥」的初衷，與現場產、官、學界貴賓共同歡慶盛宴。

戰國策傳播集團累積30年豐富的媒體傳播及公關經驗，也是唯一蟬聯8次傳播貢獻獎最佳公關公司金獎的公司。戰國策15日歡慶30周年，爲了迎接下一個30年，透過影響力論壇一同見證戰國策全新品牌2.0升級的CI進化工程，讓戰國策在社會上持續發揮影響力，希望能夠借此凝聚力爲社會做出更好的改變和貢獻。

戰國策30周年慶大合影。（攝影/實習記者蔡俊斌）

戰國策傳播集團董事長吳春城表示公關是資源整合的藝術，未來發展要成爲社會的大平臺。戰國策創立了30周年，起初猶如高山溪水順流而下，途中亦經歷了險灘，並見證了台灣的民主化的歷程。戰國策30年的蛻變也象徵著台灣的社會的縮影。

戰國策傳播集團副董事長張美慧表示：戰國策過去的核心焦點是選舉，然後逐漸延伸至政策溝通，橫跨醫療、食品衛生、金融、科技、新創、能源等領域。政策溝通不僅限於單一領域，以議題管理作為倡導方式，進行跨領域的協同合作，並在國際間整合資源，開啓了戰國策的全盛時代。然而，面對數位浪潮，又該如何進行轉型呢？三年前開始嘗試，不僅是實驗，更是理想所在。成立了壯世代教科文協會，推動新的社會議題，短短三年內，獲得了亞洲最大的年度品牌大獎。

集團董事長吳春城（右）與副董事長張美慧（左）拉開序幕。（攝影/實習記者蔡俊斌）

「戰國策30 周年慶」活動現場熱鬧非凡，不僅前考試院長關中、前台中市長胡志強專程準備祝賀影片，更邀請多位立法委員及各領域產業代表上台，以趣味的吐司乾杯儀式，寓意「Make a toast!」為戰國策「乾杯」獻上滿滿祝福，朝向下個30年邁進。