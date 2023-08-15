（文/實習記者許慧雲）戰國策傳播集團歡慶30週年8月15日於台北舉辦「戰國策影響力論壇」，首場論壇主題圍繞在「2024後，產業政策溝通-PA影響力報告」，戰國策傳播集團副董事長張美慧與總顧問Eric P.Moon為首場引言。

戰國策傳播集團副董事長張美慧（右）與總顧問Eric P.Moon（左）為首場開示。（攝影/實習記者許慧云）

戰國策傳播集團總顧問Eric P.Moon表示，作爲一位外國人能成為集團資深員工帶領戰國策發展至今，所有政策溝通的來源都是以在校期間所學的概念、理論作為基礎來實行。戰國策傳播集團副董事長張美慧強調，戰國策在毫無任何關係的運營下，仍然秉持著政策議題的倡導、了解溝通以及分析來發展政策溝通。此外，所有的方式都嚴守本分，以教科書中知識的力量來完成許多客戶的任務。

針對2024後，產業政策溝通以及影響力，透過優質議題的管理，從中找到了適當的應對策略，像是台灣的「健保」，通過數據顯示台灣的醫療需求在未來的5年內會持續增加，但實際上醫療資源目前有原地踏步的現象，對比日、韓的健康指標有偏落後需急改革。而民眾所關注的能源議題，綠色供應鏈的永續能源政策在戰國策的影響下，目前已協助超過15家能源客戶，為台灣能源轉型注入超過4581MW發電量，供超過140萬戶家庭全年用電。

回首過往30年公關環境的轉變，戰國策整理了一套議題管理的方法大方分享，在社會環境中，處理議題需找到風險、機會及釐清議題是哪些，針對不同議題進行盤點及分析其中的利害關係來設定溝通要點，最後制定以及執行一套完善的溝通策略來達成公共事務的目標。

以吐司［Make a toast］乾杯獻上祝福。(攝影/實習記者許慧云）

「戰國策30 周年慶」活動現場熱鬧非凡，前考試院長關中、前台中市長胡志強錄製祝賀影片，更有多位立法委員及各領域產業代表上台表達祝賀，儀式更以趣味的吐司乾杯儀式，寓意「Make a toast!」為戰國策「乾杯」獻上滿滿祝福。