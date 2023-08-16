一年一度由國立教育廣播電臺主辦的校園廣播「金聲獎」入圍名單日前出爐，本屆，第20屆金聲獎總計有教育專題報導獎等8類獎項，總計40件作品，獲得評審團青睞入圍。其中，入圍作品最多的學校是來自世新大學，總計入圍13件作品，蟬聯第一；其次是國立臺灣藝術大學，總計入圍10件作品，競爭非常激烈。本屆金聲獎入圍的優秀作品已於電臺Channel+網站同步開放收聽，提供師生觀摩交流與學習。

由國立教育廣播電臺主辦的金聲獎，為國內知名校園廣播節目競賽活動，深獲校園師生重視，有「校園廣播金鐘獎」美稱。今年入圍名單經過評審委員激烈討論後出爐，評審團表示，本屆入圍作品具有高度人文關懷，並具有國際視野，令人驚豔。今年參與的科系數量較往年增加且不限於廣電傳播科系，顯見學生們對自製節目的興趣增加，也呼應Podcast等自媒體愈來愈盛的風潮。教育電臺訂於8月16日（星期三）「教育電臺聲動全世界」臉書專頁釋出入圍影片，為頒獎典禮進行暖身，歡迎親師生上網觀看，並為入圍學生加油打氣。

本屆競賽參賽件數總共259件，來自全國32所大專院校及25所高中（職），總共有57間學校、80個科系的學生，共同角逐「教育專題報導獎」、「社會關懷節目獎」、「公益廣告獎」、「音樂節目獎」、「藝術文化節目獎」、「高校聲優獎」、「單元節目獎」等8類獎項。隨著疫情降溫，本屆頒獎典禮將回歸實體，預定於8月26日（星期六）在國立臺灣藝術教育館南海劇場舉辦，現場公布並頒發最終得獎作品，獎落誰家即將揭曉。

此外，今年國立教育廣播電臺新增規劃辦理「金聲獎回流教育工作坊」，時間安排在頒獎典禮後的9月16日（星期六），鼓勵參賽者持續製播優良廣播作品，協力推廣金聲獎競賽活動，深化廣播人才培育。 詳情請鎖定教育電臺頻道、官網或臉書，收聽入圍作品請上教育電臺Channel+網址：https://channelplus.ner.gov.tw/channel/program/231）