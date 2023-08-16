夢想淘心室8月16日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到戰國策傳播集團董事長-吳春城。目前他同時也擔任壯世代教科文協會理事長。吳春城從選舉公關、政策溝通到倡議上位公關，以及對社會的敏銳的觀察力，近年提出壯世代只要齡合，不要零和 - 壯世代2024壯台灣宣言，他說：未來社會壯世代將是一個最重要的族群與最大的商機。吳春城更透過出版《壯世代之春：高齡解放運動9大預測》一書，解析台灣社會所面臨到的少子化與高齡化提出解方，以及個人覺醒、文化覺醒、政策覺醒到產業覺醒四大思維，邀請各界一起展開一場壯世代之春革命運動。

笑稱自己是飛花公子的吳春城董事長在節目中說春城無處不飛花這個筆名是在讀書時就使用，用飛花來散播種子、散播愛。小時候的吳董功課雖然不好，但卻有生意的頭腦，暑假在家門口擺了一個抽獎的糖果餅乾攤，到最後發展到全村最大的柑仔店。

聊到最大的挫折，吳春城董事長首次公開自己在三十歲時被醫生診斷中期肝硬化，醫生預估只能再活十年，當時沒有藥物可以治療，但他卻在33歲創業，開辦戰國策公關公司，逆天逢生。幸運的是在他39歲時醫生建議他嘗試一種剛開發的一種治療肝病的新藥，死馬當活馬醫之後，卻伴隨著掉髮的副作用，此藥他持續服用十年左右，吳春城覺得自己人生充滿了感謝，在這段看似難熬的時間裡，吳春城放寬心態不悲觀，反而開創了戰國策公司，反其道而行。

想了解這位公關教父帶病創業的艱辛與秘辛嗎？想知道繼性別、種族、階級之後的年齡平權運動，會讓社會變成什麼模樣？壯世代的商機是甚麼嗎?那就千萬不要錯過今天的節目。

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