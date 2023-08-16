國立臺南大學應臺南市學甲區公所及好南行銷股份有限公司邀請，參與8月12日於學甲區光華里椰子林旁古厝舉辦的「2023學甲新知味」餐會活動。南大結合該校高教深耕計畫，師生6月起便著手田野調查，梳理在地食材的文史脈絡，並結合在地知名總舖師兼廚藝老師謝琪琛、栗卡朵洋菓子工坊師傅陳柏銘、引咖啡老闆黃金勇等，設計創作10道極具在地特色的料理，做為學甲新知味平安宴料理。

學甲區區長張明寶欣然表示，這次的平安宴餐會不僅是地方創生的重要一環，更獲得農業部農村發展及水土保持署、臺南市政府農業局與各大民間團體的大力支持。他強調，本活動突顯了學甲豐富的在地食材魅力，包含了虱目魚、黑豆、白蝦、黃麻、蒜頭、台灣鯛，有利於未來推廣農漁特產品、活絡地方觀光產業，展現學甲的美好。

學甲富有魅力的在地食材。（照片/臺南大學提供）

作為活動的主要承辦單位，好南行銷扮演了關鍵的角色。他們匯聚了在地知名廚藝人才，如：國際廚藝比賽冠軍高振文、米其林餐廳主廚林祺豐等給予指導，更親身帶領參與的南大同學們經歷近三個月的事前籌劃、田野調查、文宣設計與校對、舉辦餐會等各種工作，將豐碩的成果呈現在與會的市府、議會、業者、地方鄉親及各方來賓的眼前，獲得廣大迴響。

南大研發處創新育成中心賴賢哲主任也分享學生的參與經驗。同學們透過田野調查探索學甲的多元文化，利用珍貴的在地食材，提供學甲新知味平安宴菜單的設計基礎。賴主任強調，這樣的產學合作不僅讓參與學生們更深入瞭解和尊重在地文化，更重要的是讓學生們走出紙上談兵，利用暑假期間親身參與完整的地方創生。

南大表示，非常開心與臺南市學甲區公所和好南行銷一起合作本次活動，期盼透過產官學攜手共同促進地方創生，帶領學生走進社區，讓學生更加瞭解自己生長的土地，培育在地人才，並強化學校在地方創生和文化資產保存的影響力，善盡大學的社會責任。