第14屆春川跆拳道國際公開賽於2023年8月8日至14日在韓國舉辦，來自全球60個國家隊和3千位多名優秀選手共同競技，水準相當高。成功高中跆拳道大師孫樹良先生代表臺灣參加，是我國唯一的聾啞選手，也是大會唯一以聽障身份參賽的選手，在大師級高手61歲以上組別勇奪品勢銀牌，為該國際公開賽史無前例聾啞選手得獎殊榮，一同參賽的各國選手紛紛向臺灣的「無聲大師級選手」孫樹良豎起大拇指，實為臺灣之光！

聾啞國手大師成功高中孫樹良勇奪韓國第14屆春川跆拳道國際公開賽銀牌。（照片/臺北市立成功高級中學提供）

孫樹良在成功高中服務，沒有成立開館授課，僅利用下班時間練習，以一般上班族的身份，與其他國家有開館甚至作為職業的大師級選手們踏上同個舞台共同競賽。他知道以社會人的身份要和職業選手比賽，需更勤奮地抓緊空檔苦練。孫樹良說，因為他聽不見也不會說話，溝通是有障礙的，因此只能用雙眼觀察教練的動作是否正確。當他發現並明瞭自己的動作有缺點時，會主動找教練協助修改品勢動作。他說：「我必須比一般教練與選手們更加倍練習，由於自己年紀不小，每次跆拳道的練習時間無法維持太長，練完後身體感覺到累和疲倦外，還要自我管理、讓身體保持良好狀態及注意安全。」成功高中師長們聽聞孫樹良在春川跆拳道國際公開賽奪得銀牌，紛紛向他祝賀，為成功高中無聲跆拳道大師在國際上為臺灣爭光，與有榮焉！