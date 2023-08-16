義守大學為了讓大一新生和家長可以更瞭解大學生活的面貌，將在9月19日於義守大學校本部、20日於台中與台北，舉辦「新生說明會」，讓學校老師與學生、家長直接面對面交流，帶領新生認識未來學習的特色教學場域與生活環境，一同為即將展開的大學新生活做足萬全準備。

義守大學祭出112學年度新生們大學四年的住宿保證，提供便利生活及優良環境的住宿。（照片/義守大學提供）

今年「大學部優秀新生入學獎勵」再度升級，義守大學獎勵總額最高達500萬，除了再加碼提供住宿獎學金外，對於許多家長與學生最重視的宿舍問題，義守大學祭出112學年度所有新生大學四年的住宿保證；義守大學宿舍房型有雙人與三人套房，另外四人房型則為雅房，加上學校鄰近大型購物中心，便利的生活起居，都是讓學子安居樂學的最佳環境；同時，義守大學更結合所屬集團的醫療資源，提供全校學生就診免掛號費的照護服務，學校以專業的教學滋養、暖心的關懷守護，全面照顧學子的學習與生活。

學校所屬的義联集團事業體，涵蓋生產、醫療、教育、地產與休閒等產業，集團挹注資源全力支持，義大學子在實習課程與就業管道方面，擁有更多選擇與機會，畢業後更享有集團優先錄用的優勢，企業辦學的優勢成為了義守大學培育傑出人才的最大後盾。有集團支持外，義守大學所在的高雄市，近年致力發展高科技產業，半導體S廊帶就定位，義守大學在教學政策推動與教研執行上，皆精準對接政府定位與城市發展，更吸引台積電、聯電、日月光、國巨等全球知名科技大廠紛紛前進義守大學攬才；義大規劃全方位教學與實習課程，讓年輕世代可以從校園中培養職場即戰力，成為高科技人才的培育基地。

義守大學長期深耕國際化，有「小型聯合國」之稱。（照片/義守大學提供）

義守大學長期深耕國際化，校內有40多國、近1500名境外生，「小型聯合國」校園，讓境外生與本籍生相互交流學習，尤其推行國際學伴I-Buddy制度，來自全世界的學生共同生活，年輕世代在校園中累積高度的國際觀與國際人脈。同時，義守大學500多間海外姊妹校，像是傳播與設計學院、語文學院、觀光餐旅學院、醫學科技學院、國際學院、工學院和智慧科技學院等學生，暑假期間已前往保加利亞、美國、法國、日本、中國等企業實習或擔任海外交換生，充實的暑假生活滋養著學子的成長歷程。

義守大學提供多元的國際互動及移動力讓學子打開視野，而學生平常在校園中，無論是要增強語文能力，或其他領域的跨院系學習，全都“暢行無阻”； 健康管理學系的唐梓銜表示，「我讀醫學院同時也對日文有興趣，所以跨院系選修應日系的課程，我很多他校的同學想學語文，都是額外花錢在外補習」。擁有「全方位」優勢的義守大學設有10大學院，人文、科技、醫學等專業跨域學習，已是義大學子的“生活日常”；在豐沛的資源養分灌概下，青春的新篇章，將在義大校園中精彩上演。