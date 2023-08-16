東海大學美術系打造新穎工藝，精湛的藝術作品亮相兩岸文博會，學生充分發揮巧思，強調以天然材質設計出兼具生活與美學的作品，引人矚目。值得一提的是，此次文博展出以天然漆藝最受關注，天然漆為主要的髹塗素材，並與木、竹、陶瓷、螺鈿等異質材結合，將藝術創作真正體現於生活、茶道、書道等生活道業上。

東海大學美術系在學術及教育上有卓越表現，日前受邀參加第十四屆海峽兩岸(廈門)文化產業博覽交易會，學生的創意作品吸睛，以天然植物、台灣本土原料自練陶土作為素材，打造兼具生活與美學的藝術品。東海大學表示，此次參展由東海美術系主任李思賢率領在校學生羅文祥、施淑妃、盧欣妤、廖珮宜與校友林群喨與林亮呈參與，他們以天然漆藝、植物染、土冶器、陶藝、潮玩物等作品，於會場「高校區」展出，展示出不同領域的創作與學術成果，也讓更多人認識到東海美術系的教學特色。

李思賢表示，對於學生們此次的表現他給予高度的肯定，學生踏出舒適圈與業界接觸才知道自己有多好、潛力有多大。他鼓勵學生勇敢走出校園，讓這些經典傳承的工藝技術、創意發想，甚至結合永續理念的天然取材，走上更大的舞台讓更多人看見，他期盼學生的優秀創作未來能持續向外發揚，這不僅可構建起交流的平台，亦能創造更多外部連結與合作的可能。

東海美術系學生創意作品吸睛，以天然植物、台灣本土原料自練陶土作為素材，打造兼具生活與美學的藝術品。(照片/東海大學提供)

李思賢指出，過去東海大學曾參加過廈門文博會，今年由施淑萍教授引薦前來參展，鑑於此次交流學生們的反饋受益良多，他期盼未來能以創意設計暨藝術學院的高度，將廈門文博會設定成每年必要參與的重點活動，透過本活動來達成產業間的交流，也將東海學院的特色往國際推展。