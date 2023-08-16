大學考試入學分發委員會昨日公布112學年度分發入學榜單，國立暨南國際大學此次「考試分發」總名額為458人，全數滿招零缺額。與111年度原始錄取總分相比，各科系的原始錄取分數大幅提升，平均成長42%，為歷年來最佳成績。

暨大副校長兼任教務長楊洲松教授表示，今年暨大不僅滿招，錄取線大幅提升。與去年錄取分數相比，錄取暨大的學生平均分數提高了42％。從各科系錄取分數來看，人文學院以東南亞系表現最佳，原始錄取分數一口氣成長幅度達62%；管理學院則以國際企業學系表現最佳，原始分數成長幅度達68%；教育學院則以教育政策與行政學系表現最好，原始錄取分數成長幅度達93%；科技學院則以土木學系表現最佳，原始錄取分數甚至成長達兩倍。

暨南大學大學部宿舍改建後模擬圖。(照片/國立暨南國際大學提供)

暨大校長武東星也表示，暨大繼去年遠見雜誌「辦學最佳國立大學」擠進前10強後。今年在「公立大學30強」排名18、「人文社科大學30強」排名10、「教學表現30強」排名29，甚至是「產學合作表現30強」也榜上有名。其中，尤其是在教學表現中，與去年相比向前躍進了8個名次，表現極為亮眼。暨大近年來以辦學亮眼實績，吸引新生就讀，每年招生人數均逆勢成長。

副校長胡秀華指出，今年暨大新設護理系順利滿招，近期也獲得教育部核定通過籌設「護理暨健康福祉學院」。未來也將投資上億元改建學生宿舍、啟動頂級管家式宿舍管理BOT招商、已完成建構全台最大的雙語真人圖書館與語言中心、全新開幕學生餐廳園區、共享機車租借、中彰投苗生活圈月票搭乘台灣好行直接進入校園699吃到飽。去年暨大透過募款700萬大幅改善願景學生（中低收、特殊境遇、近貧家庭學生）的生活狀況並提供獎助學金。今年將加大力度，強調拔尖與卓越方案，將啟動大師與菁英學生計畫，針對頂尖菁英教授額外加薪，達到留才攬才的目的。並獎勵學術表現優異的學生，提升暨大國際學術量能。暨大期待透過交通、生活、教學、研究、與各項資源打造兼具在地實踐與國際思維的國際名校。