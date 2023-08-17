由教育部體育署主辦的「2023體育表演會」將於今(112)年9月16日在臺北小巨蛋盛大登場，結合各種運動創意的表演與節目設計，以精彩熱力的演出方式，顛覆國人對體育運動的想像。

今年高空節目集結全臺最厲害的高空演員們齊聚一堂，以「星際探索」為主題並扣合體育表演會核心精神，從地球表面到登陸月球以「起飛」、「飛翔」傳達未來概念，演員們利用空中環、綢吊、空中皮條等高空系統營造出「飛」向浩瀚宇宙之場景，表演內容極具張力。

負責統籌的Eye Catching Circus創造焦點核心表示，這次表演團隊共有 18 位高空演員參與，其中1位具有舞蹈背景，因此特別加入街舞元素，結合吊鋼絲、空中綢吊等高空系統，演員們將挑戰一路從地面跳到空中，展現力與美的演出。

表演者在空中展示力與美，令人嘆為觀止。（照片/全民運動組提供）

當代馬戲創作者、女子馬戲發起人梅芷菱，自兒時看見哥哥帥氣的「倒立」，便決定踏上「特技」之路。國小五年級進入國立臺灣戲曲學院以「倒立」為訓練、研究目標，而後在老師的建議下進入「軟功組」展開魔鬼拉筋訓練，梅芷菱笑說：「曾經的痛苦都是成長的養分，現在肌耐力、身體素質都比一般的人還要好。」

梅芷菱由特技演員轉為當代馬戲創作者，思考物件、身體與馬戲的關係，她的第一個女子馬戲「since 1994」便是20幾年生活淬鍊下的作品，「這個作品它代表我的心路歷程，從灰暗時期由於馬戲對表演者的體態有嚴苛的要求，為了符合大眾的美，進行各種訓練與飲食調整。後來想開了才發現不應該盲目追求他人眼中的模樣，『美』不應該只有一種樣貌」，透過自己的演出，梅芷菱希望可以帶來不一樣的啟發，讓大家重新找到自己。

空中特技的表演極具視覺張力，其背後則是大量付出的努力訓練。（照片/全民運動組提供）

高空演出將於9月16日登上小巨蛋舞臺，記得鎖定體表會的演出，感受高空特技的震撼。