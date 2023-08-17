第五屆綠點子國際發明暨設計競賽日圓滿落幕，龍華科技大學師生研發團隊8項參賽作品全數獲獎囊括2鈦金、1金、3銀2銅及大會最大獎「評審團特別獎」，深獲評審團高度讚賞與肯定，而團隊百分百獲獎紀錄更是傲視群雄，充分展現龍華師生創意無限、創新研發的豐沛能量與雄厚實力。此次參賽作品共計170件，分別來自美國、日本、韓國、越南、泰國、印度及澳洲及台灣等各國優秀團隊手，展現相互學習觀摩精神，競爭相當激烈。

第五屆綠點子國際發明設計賽，龍大團隊作品「以半導體銅廢水製備奈米銅墨水」榮獲鈦金獎（獎金6000元）及評審團特別獎。（照片/龍華科技大學提供）

由龍華科大半導體工程系江建志主任、李九龍老師，指導學生鄔承穎、溫冠柏、蔡文維、李耀仁、楊尚樺及郭育維，團隊作品「以半導體銅廢水製備奈米銅墨水」，榮獲本屆競賽最高獎項－鈦金獎(成績前10%隊伍)與獎金6000元；本件作品同時也獲得大會最大獎「評審團特別獎」殊榮。兩位老師另指導徐晨陽、謝俊煜、呂朝銘、吳欣芸、郭育維及楊尚樺團隊，以作品「環保型三價鉻功能性鍍膜在微創手術器械之應用」，同獲鈦金獎肯定。李九龍老師及多媒體遊戲發展科學系郭冠麟老師，帶領半導體系五專部3年級學生傅茜筠、林芸竹團隊，則以作品「環保材料添加植物性纖維在民生用品之應用」，在發明類青少年組奪下1面金牌。

龍大半導體系五專部3年級學生傅茜筠、林芸竹團隊榮獲發明類青少年組金牌。（照片/龍華科技大學提供）

另外，李九龍老師、郭冠麟老師及機械系魏慶隆老師師生團隊，以作品「LED陶瓷散熱基板之製備」、「化學鍍鎳廢液之回收再利用」榮獲2面銀牌；另一件作品「快速而有效分解肥料的方法」則獲銅牌。電子系吳常熙老師、半導體工程系蕭瑞昌老師、機械系宋大崙老師師生團隊以作品「蛋類消毒殺菌系統之開發」榮獲銀牌、作品「微型水力發電模組設計」獲得銅牌。

李九龍老師表示，榮獲評審團特別獎、鈦金獎的「以半導體銅廢水製備奈米銅墨水」作品，是利用一種新穎的奈米粉末製作技術，以回收半導體銅廢水並製作出可應用於印刷製程進行圖案化之導電墨水，再利用離子液體具備之高沸點、易回收之特性，使印刷後之導電線路，具有較佳的抗氧化能力。他指出，團隊成員所展現出積極的學習態度與實作熱忱，孜孜不倦地對專業技能與新知識的學習態度讓他印象深刻，儘管成員專長各有不同，都能在互相討論與學習中，發揮團隊合作精神，並從激烈競爭中脫穎而出獲得獎項，是對他們專業最大的肯定。

龍華科大校長葛自祥恭喜師生團隊卓越的表現表示，學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，以提升專業與實務能力。綠點子即綠色科技，葛校長同時鼓勵學生持續發揮想像與創意，將想法轉化成創新作品，提供未來解決能源與環境保護議題的創新發明與設計，更期許未來能有更多的創意發想刺激產學發展，以深化我國產學合作與創新研發能力。