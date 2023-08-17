海洋教育一年一度的盛事「全國海洋教育成果觀摩會」於112年度在臺北市辦理，林奕華副市長於8月16日出席在長安國小舉辦的開幕式，歡迎各縣市推動海洋教育的與會人員來到臺北交流，除了體驗臺北不臨海特色的海洋教育，也歡迎欣賞臺北的城市之美。開幕式展示了臺北市將科技融入發展海洋教育，結合虛實整合技術與現場與會人員進行沈浸式互動，透過解救海洋生物的狀況劇，帶出對海洋廢廢棄物與環保永續議題之重視。

臺北市四周並不臨海，以發展不臨海的海洋教育來推動海洋教育，主要透過課程教材研發、教師專業成長、學生體驗活動與全民海洋教育等面向進行。在課程教材研發方面，依海洋教育議題實質內涵發展出相關教材，也因應科技都市環境，發展虛實整合的元宇宙海洋教育；教師專業成長方面，每年結合世界海洋日辦理各領域海洋教育公開授課，鼓勵教師將教材轉化為教學活動，另辦理風險管理增能研習，增進教師從事海洋教學活動之安全管理與能力；在學生體驗活動方面，本市海洋教育資源中心辦理河海遊學課程且相當受到學生們的喜愛，包含讓各級學校學生體驗實際操做舟，來了解海洋文化、透過海師入校增進各級學校學生的海洋知能；在全民海洋教育方面，以「食魚教育」為主軸，發展屬於不臨海都會區民眾餐桌上的食魚教育指南，讓學生認識與實踐從魚進入臺北市，到餐桌吃剩的魚廚餘往哪裡去的相關海洋環保與永續發展的教育目標，此外海洋教育更在生活中蔓延，如兒童月活動、品德教育書籤競賽、動物園環保市集等。

112年度全國海洋教育成果觀摩會合影。(照片/台北市教育局提供)

本次全國海洋教育成果觀摩會從8月16日至18日為期三天，各縣市除透過年度海洋教育成果展示互相交流外，北市也規劃了5條路線供各縣市與會人員體驗臺北「不臨海的海洋教育」特色，這5條路線行經點分別包含藍色水路、關渡自然公園、長榮海事博物館、馬明潭園區、臺北市3A 教學基地中心（元宇宙結合海洋教育）、臺北101等地點，詳細路線資訊將公告於臺北市戶外教育及海洋教育中心網站（網址：https://tpomec.tp.edu.tw/）。