國立暨南國際大學永續發展報告書於8月17日通過SGS驗證，報告書遵循GRI國際準則編撰而成，由第三方驗證機構SGS台灣檢驗科技協助完成驗證，並遵循AA 1000 AS V3保證標準進行查證完成。於今日由台灣檢驗科技有限公司謝禎濤營運總監前往暨大完成授證。

暨大環安衛中心主任劉一中表示，暨大在環境永續上，採取了節能減碳措施，並積極推進再生能源的應用，降低對環境的影響。更於 2022 年全力規劃執行建設太陽能發電設備，提升校園綠色能源比例，進而減少維持大學營運所必須購買之電力，並規劃公車進校園運輸方案設計減少校園內車輛比例，導入零廢氣排放車輛設備，持續加強大學對於自然環境之責任。於社會責任上，則以在地實踐、突顯區域特色的方式，創造高品質的生活環境。於此同時，也落實履行大學社會責任，建立多元學術典範，創造大學制度變革的可能性。

由台灣檢驗科技有限公司謝禎濤營運總監前往暨大完成授證。（照片/暨南大學提供）

於學校治理上，暨大透過SWOT 分析，綜合瞭解優勢(Strength)、弱勢(Weakness)、機會(Opportunity)、與威脅(Threat)，作為整體校務發展規劃的考量與發展校務方向依據。並以發展兼具在地實踐與國際思維的國際名校作為校務發展的方向。

暨大校園永續報告書遵循GRI國際準則編撰而成，並由第三方驗證機構SGS台灣檢驗科技協助完成驗證。（照片/暨南大學提供）

暨大校長武東星教授表示，2022年暨大出版首本永續報告書，也回應聯合國「永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）以及暨大在學校治理、永續環境與社會責任三大永續推動面向，未來，我們將在這樣的基礎上，持續培養更多具備全球視野與在地行動能力的學生，為社會的進步與發展做出貢獻達成永續發展之願景目標。