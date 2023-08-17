新北市立淡水商工女籃隊即將於112年8月19日遠赴美國佛羅里達州（Florida）的奧蘭多（Orlando）進行移地訓練，聖約翰科技大學傑出校友企業臺雅集團沈裕雄董事長特別捐贈20萬元，以支持淡水商工女籃隊旅費。此外，於8月16日在淡水商工辦理「聖約翰科大傑出校友企業臺雅集團贊助淡水商工女籃隊移地訓練經費捐助儀式」，由于賢華校長、聖約翰科大唐彥博校長與兩校主管、家長會長，以及臺雅國際慈善基金會林文衡執行長代表出席，建立彼此間深刻的情誼。

聖約翰科大與淡水商工、臺雅集團三方曾於今年5月29日簽訂「在地就學培育技職菁英合作計畫」合約，由校友企業臺雅集團提供學生學費獎助、產學實習及就業接軌等機會。透過科大、高職、企業「校校企三方3+4產學一條龍人才培育」方案，超前部署學生的職涯，打造在地菁英，自此展開兩校的全方位交流。

淡水商工女籃隊是高中籃球聯賽女子組賽史上奪冠次數最多，也是首次締造史無前例4連霸的隊伍。（照片/聖約翰科技大學提供）

淡水商工女籃隊在今年3月一路過關斬將，奪下HBL高中籃球甲級聯賽隊史第13冠，是高中籃球聯賽女子組賽史上奪冠次數最多的隊伍，同時締造4連霸佳績。今年8月19日更要前往美國進行移地訓練。臺雅集團董事長，同時也是聖約翰科大執行董事沈裕雄得知其旅費尚有不足，立即補足20萬元的缺額，希望藉此鼓勵女籃隊同學赴美訓練，增加國際交流經驗。

唐彥博校長表示，淡水商工是距離聖約翰科大最近的高職學校，與于賢華校長也是多年的好友。于校長治校成績豐碩，與地方產業結合，培育優秀的人才，令他深感佩服。該校女籃隊是高中籃球聯賽女子組賽史上奪冠次數最多，也是首次締造史無前例4連霸的隊伍，可見該校擁有團結與拼鬥精神。尤其淡水商工以「培育追求自我實現的世界公民」作為學校願景，他希望與淡水商工共同努力打拼，並將淡商學生「視之為寶」，一起往上提升。

聖約翰科大與淡水商工、臺雅集團曾締約結盟，透過「校校企產學一條龍人才培育」方案，打造在地菁英，開啟兩校的全方位交流。（照片/聖約翰科技大學提供）

于賢華校長首先表達對臺雅集團沈裕雄董事長及淡商家長會鐘岡樺會長的感謝，及時捐助赴美訓練的旅費，讓女籃隊可以順利成行。女籃隊會抱持勇敢、堅持及感恩的心努力不懈。于校長說，這次赴美移地訓練，將在奧蘭多與當地學校的女子籃球隊進行交流，可讓球隊學生接觸異國文化與不同的訓練方式。聖約翰科大一直是淡水商工最好的鄰居，未來可以讓兩校學生藉由運動進行更深入的交流。

臺雅集團旗下臺雅國際慈善基金會林文衡執行長是聖約翰科大校友，本身也是長跑運動的愛好者，深知培養運動習慣有助於身心的發展。臺雅國際慈善基金會是臺雅集團回饋社會、關心社會的管道，除了協助國內的需要，也常進行跨國捐助或義診活動，贊助對象遍及柬埔寨、緬甸等地。這次能代表臺雅集團出席，執行長個人深感榮幸，也希望母校聖約翰科大能與淡水商工建立更深、更長遠的聯盟關係，提供充分的資源、打造優質學習環境，讓更多學生能夠勇於追求夢想、實現理想。