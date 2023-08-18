為協助國中的同學們探索自我潛能，從學習中找尋自己的興趣志向，並引導未來升學及就業的方向，臺北育達高中都會在寒暑假的期間舉辦寒輔營、暑輔營等活動，讓國中同學們可以透過本校精心安排的專業課程，進一步體驗技職教育，協助做好生職涯規劃。

在營隊中一同感受韻律與節奏。（照片/台北育達高中提供）

為期兩日的臺北育達高中夢想技職暑假輔導育樂營於近日登場了。這次的暑輔營為了讓每位來到臺北育達高中的小小貴賓們都可以收穫滿滿，校方特別規劃了「這就是街舞」、「戲遊記」、「藝於常人」、「指彩香氛」、「皂型寵物美學」、「韓流BTS文創商品手工坊」、「想成為YouTuber嗎？」、「領航玩家」、「旅館營業中」、「奇幻料理學堂」、「遇見料理新世界」、「5A料理高校」、「美食應援團」等多種營隊，讓大家可以依照自己的興趣選擇喜歡的課程。

活力滿滿的大合照。（照片/台北育達高中提供）

本期課程最特別的是，除了派出最厲害的師資群為大家開班授課外，主辦方更邀請了業界名師入校擔任講師，現場傳授最專業的實務教學，同時比照本校同學的上課模式，讓大家可以感受技職學校與一般高中的不同。

在講師的示範下一同認真實操。（照片/台北育達高中提供）

臺北育達高中創校邁入第74年，於北北基地區是歷史相當悠久的私立職校，豐富的教學經歷與資源，並提供了良好的學習環境，校方也積極與業界結合，造就了非常多產學合作的機會，讓本校同學們都可以安心求學，快速累積實務經驗，在升學與就業兩大方向養成絕佳的競爭力。因此，舉辦的各種活動，如寒輔營、暑輔營、國中技藝教育課程都能吸引非常多國中同學共襄盛舉。今年的暑期輔導營當然也不例外，在校方的大力宣傳以及國中老師及國中學長姐的推薦下，吸引超過七十所國中，共計五百餘位國中同學熱情參與。經過兩天的課程，不少同學表示：「這次的課程實在太有趣了，學長姐也非常親切，希望下次還有機會來育達體驗活動」、「在暑輔營學到非常多新的知識，真的很開心！」