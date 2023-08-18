2023年第31屆世界盃(U18)青棒錦標賽，將於8月31日至9月10日在臺北天母棒球場、臺中洲際棒球場與臺體大棒球場開打，來自全球12個國家，共計312位球員與教練來臺爭取冠軍金盃。我國青棒代表隊將全力拼戰，將冠軍頭銜留在臺灣。

中華青棒代表隊由平鎮高中總教練吳柏宏領軍，選拔經玉山盃青棒賽、王貞治盃青棒賽及高中棒球聯賽等3項國內重大賽事考驗的全臺各高中菁英球員，分別在桃園平鎮、臺南與臺北進行2個多月集訓後，調整出最佳狀態，準備在8月31日開幕戰對壘澳洲，期待打出一場精彩好球。

（左起）中華民國棒球協會林宗成秘書長、教育部體育署洪志昌副署長、國際及兩岸運動組許秀玲組長為我國代表隊加油打氣，力拼冠軍金盃。（照片/教育部體育署提供）

每2年舉辦一次的世界盃青棒賽為世界棒壘球總會（WBSC）所主辦，具有正式國際積分，我國曾獲得亞軍。此次除中華隊外，另有澳洲、捷克、韓國、墨西哥、波多黎各、西班牙、日本、荷蘭、巴拿馬、美國與委內瑞拉，共12國12隊參賽。中華隊於8月31日於天母棒球場進行開幕戰後，將移師臺中並於9月2日起在臺中洲際球場進行4天4戰，9月6日休兵日北上，9月7日開始進行超級循環賽，而冠軍將在9月10日產生。詳情請上世界盃青棒錦標賽FB粉絲團（https://www.facebook.com/WBSCU18/）及售票網站（https://tixcraft.com/activity/detail/23_u18）查詢。

教育部體育署表示，爭取在臺灣舉辦國際賽事，增進國際交流，讓世界看見臺灣，是教育部體育署重要政策方向，歡迎國人踴躍進場為選手加油！