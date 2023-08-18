嘉義縣政府非常重視年輕世代的聲音及青年人才的培力，更鼓勵青年關注公共議題，培養價值思辨及公民行動力，藉以提升青年公民素養，促進青年公共參與。由嘉義縣政府主辦、南華大學承辦的「青年好young─2023嘉義縣青年領袖營」於8月15日在仁義湖岸大酒店登場，聚集來自嘉義縣市和其他縣市共32所大學，50位青年學子參加。嘉義縣政府勞工暨青年發展處副處長林俊傑、科長黃宣毓蒞臨開幕式勉勵與會學員。

此次活動特別邀請嘉義縣縣長翁章梁進行專題演講與青年對話，翁縣長從台灣歷史脈絡談起，讓青年瞭解歷史事件對社會及每個人的影響性，同時也提到政治、經濟及公民社會是影響台灣的三個力量，而青年扮演著具批判性的角色，因此勉勵青年要從歷史的軌跡中找到自己的定位及台灣的未來。對於嘉義縣推動的政策議題學員們也踴躍提問，翁縣長從嘉義縣的過去、現在、未來三個面向來一一回應青年的問題，讓學員們獲益良多。

南華大學副校長林辰璋也是本次活動營隊計畫主持人指出，南華大學在地方深耕多年，積極與政府、社區與機構合作，鼓勵學生關心在地並參與公益活動。為期三天兩夜的領袖營課程活動豐富多元，也匯聚各領域的青年們，在彼此的腦力激盪與交流下，集結了豐富多元且創新的青年觀點，期許能為社會帶來更多的活力及希望。

學員與業師討論交流。(照片/南華大學提供)

此次活動邀請專業業師針對五大公共政策議題進行探討，分別為實踐居住正義：如何實現居住正義，讓返鄉或移居的青年能安居樂業；永續淨零生活：如何有效推動生活轉型及行為改變，邁向永續淨零綠生活；智慧農業行銷：如何有效將傳統農業結合科技應用，以智慧行銷提升農產競爭力；友善動保環境：如何有效建構友善動物保護環境與措施，完善動物福利與權益；幸福健康高齡：如何有效營造高齡健康促進的支持環境，促進長者的健康幸福。此外，也安排參訪活動前往以深耕在地社區聞名的新港文教基金會，讓青年學子們走出課堂，參與實地交流、體驗學習。更特別於兩個晚上規劃「反思回饋交流」時段，讓學員反思當日所學，以黑客松方式進行跨域對話，激盪多元觀點，形成可行對策方案及成果匯報。

特別企劃邀請嘉義縣鄉村永續發展協會的邱滄浪理事長，分享鄉土文化傳承經驗，引導青年關心在地文化、尋找地方DNA，為地方創生做出積極的貢獻；天空的院子何培鈞創辦人分享青年返鄉投入地方創生之心路歷程與具體成果，勉勵青年關注在地文化，走出自己的路。深度會談邀請學員上台與業師交流互動，藉由世代對話交流，激盪新火花。經過三天的學習交流，學員認為在業師的引導下，重新發現與重視各項議題對社會、生活的重要性，透過團隊合作深入議題探討，以系統式的分析找出現有政策的癥結點，嘗試提出創新解決方案，並於過程中收穫與不同背景學員交流的經驗，也增進溝通技巧，透過合作共同找出解決方案，增加成就感。

「青年好young─2023嘉義縣青年領袖營」大合照。(照片/南華大學提供)

嘉義縣政府勞工暨青年發展處處長陳奕翰也特別出席主持成果匯報及結業式，一同見證學員們的學習成果。期許青年們能運用此次的學習收穫，充分展現公民行動力，促進嘉義的成長與永續發展！