衛生福利部八里療養院和長照據點璀璨時光Precious moments in life 多媒材美術作品聯展於08月19日在板橋435藝文特區浮州館展出，本次展出是該院失智據點(樂活心坊)、巷弄長照站(樂活健康站)的長輩們歷經疫情這兩年累積的作品，歡迎民眾前往參觀。

長照站的長輩與失智長輩透過感官感受互動發揮創意合作創作「如果有一天」馬賽克拼貼作品。（照片/衛生福利部八里療養院提供）

由新光人壽慈善基金會傳承講師運用團體帶領創作的傳承生命故事區，通過技巧引導長者對過去、現在、未來的主題進行個別化的討論，將長者的生命故事以視覺藝術的方式「做」出來。並透過訓練的方式讓巷弄長照站的長輩成為傳承藝術的志工，再藉由講師的引導與失智長輩經由主題式生命故事的分享、彼此間在藝術上的合作、互助，增加團體參與者之間的正向互動經驗，社會互動與相互了解而提升。

「談情說愛」棉紙渲染作品展示。（照片/衛生福利部八里療養院提供）

負責失智據點的該院職能治療師蘇瑩瑩表示，藝術是最常使用的非藥物治療，失智長輩因腦力退化導致表達能力不佳的問題，可通過藝術來表達難以言喻的抽象感受，達到多感官刺激的輸入延緩退化的產生。該院附設的巷弄長照站站長楊菁萍也表示，巷弄長照站的長輩大多為健康或是亞健康的長輩，過去學有專長者鼓勵出來與其他長輩分享製作的方法不僅僅讓學者開心也讓教授者自己也很有成就感。

「活到老學到老」雜誌拼貼作品展示。（照片/衛生福利部八里療養院提供）

衛生利福利部八里療養院職能治療科張自強主任表示，面對疫情的威脅許多長輩罹患了憂鬱症，而繪畫或是其他有關藝術性質的活動就可以達到紓壓的效果，製作出來的成品好不好看並沒有關係，但是透過藝術製作的過程中所獲得的舒壓的效果，則降低了許多焦慮或憂鬱的心情，並且能從作品的完工時建立自信心與成就感。

「難忘的童年」紙上玻璃彩繪。（照片/衛生福利部八里療養院提供）

張介信院長表示，目前政府的長照2.0促進健康，推動預防進一步失能的就是巷弄長照站、失智據點。本院積極參與投入相關的服務，藉由職能治療師推動生活型態再造鼓勵參與的長輩投入各項活動，創造更健康的生活。