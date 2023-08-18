物聯網、電商、數位轉型成為全球重要趨勢，今年更因Chat GPT引領 AI新浪潮，為電商產業新革命。如何利用AI工具深入瞭解消費者的需求與喜好，進行廣宣內容製作與行銷、客戶服務，成為迎戰AI新浪潮關鍵。中臺科技大學資管系特別開設「電子商務企業與實務人才培育班」，培育有意從事電子商務相關產業的青年具備應用新興科技、社群經營、網站建置等知能，為廣大電商企業建構豐厚且紮實的優質人才庫，有效協助企業接軌新科技，搶攻AI兆元商機。

學員參訪蝦皮拍賣店家倉庫結帳、包貨與出貨流程。（照片/中臺科大提供）

中臺科大自民國90年起設置資訊管理系，現已成為我國的資訊服務相關領域之重要人才庫。近年來，系所專注於「電子商務應用」，以社群媒體製作、經營為主軸，搭配資料探勘及大數據分析技術，調整企業或組織的網路行銷策略及內容，培養學生在新科技浪潮中的就業競爭力。中臺科大資管系李桂春博士承接勞動部產業新尖兵計畫，規劃紮實理論基礎與業界實務know-how之「電子商務企業與實務人才培育班」，邀集產業經理人及博士級教授共同授課，涵蓋社群經營、直播拍賣、攝影實務、影像剪輯、SEO、文案企劃、故事行銷、廣告投放、網站建置、實用英日語及業界參訪等主題課程。該課程帶領學員參訪群義房屋全國旗艦直營店及百業國際電商公司，透過群義房屋全國旗艦直營店王俊發店長14年房仲經驗分享，了解電子商務在房屋仲介服務的重要性及實務應用；透過中臺科大傑出校友康宇舜分享個人創立百業國際電商公司的經驗，並提供電子商務在產品銷售、進出貨流程及客戶服務的經營法則，讓有意從事電商產業的青年快速具備就業即戰力。

學員參訪群義房屋了解網路銷售模式。（照片/中臺科大提供）

「電子商務企業與實務人才培育班」112年6月展開為期兩個月的培訓課程，於8月17日辦理結訓典禮，中臺科大詹博州主任秘書蒞臨致詞時表示，中臺科大資管系創立至今25年，培育不少資訊領域及管理領域人才，並隨著市場演進及資訊科技進步，開設電子商務人才培訓班，相信在過往紮實的基礎上，中臺科大辦理的培訓班將能使得學員獲得滿滿的收穫，順利接軌職場。為勉勵受訓學員在培訓過程的積極勤學與努力，特別於典禮中頒發勤學獎及學習優良獎，由中臺科大資管系李瑞敏主任及計畫主持人李桂春教授進行頒獎，藉此勉勵青年們勇於嘗試，抓住機會接受挑戰，找出未來方向！

中臺科大資管系李瑞敏主任與計畫主持人李桂春教授頒發全勤獎與禮品。（照片/中臺科大提供）

中臺科技大學以「技術專業、人文關懷」教育目標，培育社會所需產業專業人才，透過學校與產業共同合作，結合豐富多元的教學資源，使學生能夠學習新知能，成為未來世界接班人。未來中臺科大將持續推動產業人才培訓計畫，輔助學生從實務中累積經驗，發展多元素養能力，跨足職場最後一哩路，提升就業競爭力。