教育部於8月17日至8月18日舉辦「112年度全國大專校院學生事務工作研討會」，共140校、243人（含學務長、學務主任、工作人員等）齊聚一堂。藉由專題演講和研討分享，讓各校熟悉當前教育政策規劃，相互交流和經驗傳承，更針對重要議題集思廣益，整合各校意見，提升學務工作效能。

二天一夜的研討會，邀請專家學者進行專題演講，分別邀請臺灣師範大學學務長林玫君和魏大千律師，暢談最近倍受矚目的校園心理健康促進推動分享，以及校園霸凌防制準則建議修法草案，也就是採取預防性措施，降低心理不健康，或跳脫應報思想的修復式正義，讓學生在更友善的環境學習和成長。

德明財經科技大學學務長柯志堂表示，社會變化太快，不但學生事務的複雜性、困難度增加，更需要與時俱進的同步成長。相較於教務處對「事」、總務處對「物」，只有學務處對「人」，所以，擔任學務工作，最重要的就是「堅持」和「耐煩」，付出的多，得到的回饋也多，也是最有溫度的。

校園實務研討以四大主題進行討論。（照片/慈濟科技大學提供）

校園實務研討，以四大主題進行討論，分別是學生申訴窗口的設置分工、教官離退校園之因應配套、校園禁止菸酒之因應配套、境外生輔導之跨部門合作。既能獲得第一線的實質回饋，又能激發創意、整合實務經驗，促進各校策略聯盟的合作機會。針對校園實務研討成果，東吳大學學務長林三欽、耕莘健康管理專科學校學務長林玫君、東海大學學務長龍鳳娣、正修科技大學學務長林淑芸進行分享。除了說明教育部重要業務，教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝也全程參與綜合座談，傾聽各校的回饋和建議。

魏大千律師以「淺談校園霸凌防制準則建議修法草案」為題，進行專題演講。（照片/慈濟科技大學提供）

魏大千律師以「淺談校園霸凌防制準則建議修法草案」為題，進行專題演講。建議學校在校園霸凌事件宣導、處理或輔導程序中，考慮納入「輔導先行」為原則，善用修復式正義等有效策略，減輕霸凌造成的創傷與衝突、促進和解及修復關係。有別於司法的「以牙還牙、以眼還眼」概念，僅讓加害者受到懲罰，所謂的「修復式正義」，就是透過一對一的對話「會前會」，還原「事實」、「影響」和「未來」，讓加害者和被害者一起面對，重建有效的溝通管道，願換位思考、同理對方，進而讓衝突事件降級，也讓情況不再惡化。同時，魏大千律師也建議，增訂一次性嚴重「肢體動作」或「網際網路」侵害行為視為霸凌，更符合現今社會的需求。