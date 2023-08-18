國立臺南大學為落實大學社會責任，執行高教深耕計畫「創藝共學、銀同共融」，由視覺藝術與設計學系李香蓮老師帶領學生，於8月17日在南美館1館舉辦國際設計工作坊。工作坊以「文化沉浸」、「科技藝術」為核心目標，且為增進跨域對話的平台，聚集來自古都保存研究、視覺設計、影視後製、新媒體、影像創作等17位業界翹楚與教育工作者進行座談交流，並開放一般民眾參與。

此次工作坊由臺南大學發起，邀請馬來西亞拉曼大學、彰師大、高科大、臺中科大、南臺科大、古都保存再生基金會、白鹿動畫、樂學網、時光門創意影像等產學界一同參與。楊文霖副校長在開幕致詞中，期許南大師生共同推動在地國際化之大學社會責任願景。

第一場邀請來自馬來西亞東姑阿都拉曼大學遊戲研究所的Dr Aloysius Yapp研究團隊進行講座，Dr Aloysius Yapp以身為原住民的角度出發，通過科技藝術VR創作重現傳統建築伊班長屋(Iban Longhouse)、伊班刺青圖紋(Bungai Terung)，重新思考民族和文化認同的問題。第二場則由南大師生分享臺南早期沿海數魚苗歌謠、魯凱族文化、VTuber等3部動畫與遊戲作品。後續由南台科大邱正寧老師分享台灣電影KANO視效製作經驗分享，以及古都文教基金會鄭安佑副執行長分享台南老建築與空間文化資產的個案。

以魯凱族文化為主設計遊戲。（照片/國立臺南大學提供）

今年，南大與永華里銀同社區合作，透過此工作坊帶領民眾走入美術館，期望能逐步實現藝術平權的目標。匯集國內學界與產業之跨領域交流碰撞，激發文化轉譯新創意，開展藝術、科技與文化跨域合作的新可能。臺南大學也將持續攜手在地高齡社區，讓藝術設計融入日常生活。