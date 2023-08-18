夢想淘心室8月18日【創時空】邀請到電視台工作者丁丁來到節目中分享自己踏入傳媒產業的故事，他自喻自己像是榴槤，透露了他高冷外表背後的溫暖內心。同時，他分享了自己的職場心得，強調不想在職場中成為「免洗筷」，而是自許發揮與眾不同的價值。

曾經夢想成為老師的丁丁，在成長過程中日漸傾心於傳媒領域。回顧自己為了踏上傳媒產業，選擇了大眾傳播專業就讀，並在畢業後進入電視台工作。然而，他也坦言從學生到職場，逐漸領悟到責任的不同層面。他表示，學生時代其實很單純就是對自己負責，但成為職場人士後需要承擔更多責任，必須調整心態。

丁丁認為職場是個競爭激烈的舞台，他堅信卓越的表現是贏得成功的關鍵。如何讓自己對職業生涯持續追求，丁丁表示透過出色的工作表現為自己帶來獎金與加薪，是維持他對工作的熱情。他強調，不想在職場中淪為「免洗筷」，而是努力尋找自己與眾不同之處，希望在眾多競爭者中脫穎而出，永不被替代。

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