第九屆武漢金銀湖盃創新創業大賽台灣賽區初賽，展現了嶄新的創業風貌。此次比賽吸引了來自台灣各地的30支優秀隊伍，經過激烈角逐，最終將選出10組隊伍，九月份代表台灣赴武漢參加總決賽，與大陸賽區選手同臺競技，角逐金、銀、銅獎。

台灣大學、成功大學、台灣科技大學學生組隊參賽。(攝/景義婷)

今年度的參賽組別主題涵蓋廣泛，包括文化創意、生物醫藥、人工智慧與寵物服務等多個領域，反映出兩岸青年創業者對多元領域的關注和嘗試。本屆以“兩岸同心，共創共贏”為賽事主題，旨在鼓勵海峽兩岸青年攜手協作，發揮優勢互補，共同開創創業新局面。

土興國際集團股份有限公司黃毓鵬董事長。(攝/景義婷)

此外，評審陣容包括元培醫事科技大學林志城教授、厚德管理顧問股份有限公司副總裁陳正男、土興國際集團股份有限公司黃毓鵬董事長、亞州指標數位行銷顧問股份有限公司黎榮章董事長等業界專家，四位成功的企業家將為參賽選手提供專業意見和建議，為大賽增色不少。

迪菲循菲航科技股份有限公司。(攝/景義婷)

這場比賽不僅僅是一場青年創業者的競技，更是兩岸交流的平臺。參賽者有機會在比賽過程中互相學習，交流創業心得，拓展人脈，有助於深化兩岸文化和經濟的交流與友誼的建立。

中華兩岸文經協會宋智忱理事長。(攝/景義婷)

主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長表示，希望通過這樣的比賽平臺，能夠為兩岸青年搭建更多合作機會，促進兩岸青年交流與互動，共創更加美好的未來。隨著初賽的落幕，勝出的前十強優秀隊伍將在下月的武漢總決賽中，展現台灣出色的青創力，為台灣爭取最佳名次，帶來更多的活力與創新。