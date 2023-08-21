佛光大學19日舉行112學年度新生入學說明會，熱情迎接所有112級的新生及家長的到來。新生說明會現場高朋滿座，場面相當熱鬧，佛光大學何卓飛校長偕同傅昭銘副校長、藍順德副校長，一一向學生家長致意打招呼。陳衍宏主秘、行政單位主管、各學院院長、學系主任，以及學長姊們共襄盛舉這一起迎新。

佛光大學何卓飛校長致詞。(照片/佛光大學提供)

為了讓新生及家長認識校園、了解學系、課程，說明會安排新生提早認識校園與大學生活，校園導覽、系所及選課說明，將優美的環境介紹給新生。佛大招生處邀請了佛大超夯的社團，國樂社、吉他社以及薪原力串聯演出，活力滿場。

佛光大學社團表演暖場活動。(照片/佛光大學提供)

佛光大學何卓飛校長首先歡迎所有新生及家長選擇佛大！他表示，當初星雲大師創辦佛大，是希望不要有任何一個孩子因為經濟的因素而無法學習，因此凡是有經濟困難的問題都不用擔心，在佛大擁有全台最多元的弱勢助學金，會透過各種資源去協助孩子，並送三顆心給所有的新生「安心學習、開心學習、關心學習」。

佛光大學專業師資帶領著大家，培育成兼具三好品德的跨域人才，學子畢業後，根據教育部年度畢業生流向調查，學士班及碩士班畢業的平均薪資，分別為36K及57K，均高於全國大學平均值，更是在1111人力銀行調查中，年年被評選為企業最愛的大學。

海外交流是佛光大學優於其他私校的強項，以全球五所佛光山教團系統大學為起點，加上全世界一百多家合作的高等教育學府，提供學生擁有豐富的出國交流機會。若語言能力符合資格還可申請佛光大學的雙聯學位，畢業後可同時取得佛大、國外大學的畢業證書。

佛大是CP值最高的私校，何校長期待同學們能好好在佛光大學挖寶，安心學習、開心學習、關心學習，相信抱持著這三種信念讀完大學四年後，在未來肯定會成為企業愛用的好人才，光明的前途已經等著各位同學了！

佛光大學熱烈歡迎各位新生。(照片/佛光大學提供)

說明會尾聲，各系主任特別為112級新生準備的加冠成年禮物「我自帶光百寶袋」，期待同學們進入大學知識殿堂，四年後滿載而歸，在人生的舞台上發光發亮！而學長姐代表獻唱「太陽月亮」，祝福所有新生們在佛大一定會有很棒的校園生活！未來四年會像太陽與月亮一樣，散發著獨一無二的光芒。