第2屆烏蘭巴托東亞青年運動會田徑，我國代表隊於8月20日首日賽程即傳來佳音，男子三級跳遠選手趙崑祥跳越各國好手，以15公尺39獲得金牌，蔡英文總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

田徑代表隊在其首日賽程共收獲1金1銀2銅獎牌，獲銀牌選手為男子鐵餅程耀寛，獲銅牌選手為女子800公尺陳潔安、男子800公尺姜翊安。

教育部體育署表示，為積極備戰本屆東亞青運，本年初即著手規劃並輔導各單項協會研擬選訓賽實施計畫，遴選年輕資優選手，列入112年度培育優秀或具潛力運動選手計畫、年度工作計畫中實施培訓工作，以提升培訓成效。此外，東亞青運的培訓及參賽也是國家儲訓青年選手養成的重要階段，期讓青年選手能經歷東亞青運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗後，進而為面對更高層級的競爭做好準備，持續朝向亞運及奧運目標努力，為我國爭取更好的成績。