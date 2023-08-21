我國跆拳道代表隊挾昨日奪金氣勢，選手李祈恩今（20）日在2023第2屆烏蘭巴托東亞青年運動會男子55公斤以下級決賽擊退韓國對手，為我國再進帳1金。蔡英文總統得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

跆拳道代表隊中，女子63公斤以下級謝依玲與男子73公斤以上級莊柏武今日雙雙獲得銅牌，今日共進帳1金2銅，本次參賽總計獲得4金1銀2銅，成績亮眼。此外，截至今日止，我國代表團已總計獲得7金8銀15銅，計30面獎牌。

教育部體育署表示，為積極備戰本屆東亞青運，本年初即著手規劃並輔導各單項協會研擬選訓賽實施計畫，遴選年輕資優選手，列入112年度培育優秀或具潛力運動選手計畫、年度工作計畫中實施培訓工作，以提升培訓成效。此外，東亞青運的培訓及參賽也是國家儲訓青年選手養成的重要階段，期讓青年選手能經歷東亞青運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗後，進而為面對更高層級的競爭做好準備，持續朝向亞運及奧運目標努力，為我國爭取更好的成績。