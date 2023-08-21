餐食代表一個國家的文化，而臺灣素以美食聞名。東海餐旅團隊於2023國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC)與13個國家，544位選手共同競爭，共摘下一金二銀的亮眼成績。

「2023國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC)」日前在新竹登場，吸引台灣、韓國、德國、印尼、加拿大、印度、日本、新加坡、印尼、越南、緬甸、馬來西亞、大陸等13個國家544位選手共同競賽。東海大學餐旅管理系專技助理教授林育正帶領東海餐旅系學生參賽，榮獲1金2銀的佳績。在「雙人主菜現烹」項目中，教師林育正與學生呂國維榮獲金牌，學生劉宇凡及李俊穎榮獲銀牌。此外，在「團體賽套餐靜態冷展示」由餐旅系學生羅 謙、石家誠、吳子誠、黃澔偉攜手合作，同樣獲得銀牌的殊榮。

東海餐旅系專技教師林育正表示，餐旅競賽對於食材的熟悉度、烹調的技術需要極致的控制。為了將鮭魚的Omega-3妥善運用，使用60度低溫油悶烹煮，以保持鮭魚肉質軟嫩，並搭配南非鮑魚、紐西蘭孔雀蛤、本地草蝦及新竹近海小章魚等本地食材，組成精緻的海鮮拼盤。能夠拿下雙人主菜的金牌，也很感謝學生劉宇凡的共同努力，將東海餐旅一同推向國際。

東海餐旅系大學部李俊穎同學表示，參賽是對自己的一個期待，沒想到在實習與比賽練習之中兩邊跑會非常艱辛，但在拿下雙人主菜銀牌後，覺得過去的日子都值得了。談到比賽中考驗技術的部份，他表示，要在25分鐘內將鱸魚捲上干貝泥，是一個不小的壓力，時間的掌握非常重要；而菜色中有設計一項千層馬鈴薯，現場並沒有烤箱，他們使用平底鍋來替代，要達到一樣的效果也是一個很大的挑戰。

林育正進一步表示，能夠在這場餐飲技術競賽中脫穎而出，是對東海餐旅系潛在實力的肯定。這次比賽匯聚了來自世界各地的餐旅精英，透過比賽的相互較勁，不僅提升了彼此的技術水準，也促進了文化的交流與碰撞。東海餐旅系一直為學生提供展現才華的舞台，只要充滿熱情和努力，都有機會在國際競賽中脫穎而出，為東海爭光。