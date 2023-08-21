新北市教育局首創並連續4年將童軍體驗納入初任教師培訓，今年在光華國小舉辦4天國小初任教師童軍體驗營。透過動靜交錯的課程，讓新手教師實際領會童軍教育的真諦，並學習運用童軍活動進行有效教學和班級管理，推廣落實服務學習，幫助孩子培養優良品格。

國小初任教師參加童軍體驗營，實際了解童軍教育真諦。（照片/新北市教育局提供）

新北市推動校校有童軍，迄今已成立了627個童軍團，一萬多名學生參與。自107年至111年陸續發布「童軍教育補充教材」、「童軍三節課」影片、「童軍手冊」、「童軍18堂課」，為全國首創國小至成人服務員各階段童軍教材，並提供各縣市童軍團自行下載運用。109年更首創童軍推廣輔導團，開辦初任教師童軍體驗營，透過結合課程研討、戶外教育和團隊活動等方式，幫助新手教師運用所學融入課程教學與班級經營。

國小初任教師參加童軍體驗營，實際了解童軍教育真諦。（照片/新北市教育局提供）

今年新北市國小新進教師計686人。此次營隊由新北市童軍會和女童軍會合作規劃，除了邀請有豐富童軍運動經驗的教師分享個人特色課程和班級經營模式外，還安排了團體動力、童軍教育課程設計、戶外教育與風險管理、唱跳遊戲、手工藝製作等精彩多元的體驗式課程。

負責辦理本次活動的光華國小校長，同時擔任新北市童軍會副總幹事的洪中明校長表示，動手做帶動真實學習，讓初任教師透過親身參與童軍教育，瞭解如何引導學生進行多元的有效學習，並應用到實際教學場域中，是辦理體驗營的主要目的。

五寮國小鄭子芸老師說，體驗童軍活動的經驗可以運用在未來的課堂中，增加互動性，讓學生有規矩且快樂地專注學習，非常有收穫。

安坑國小曾郁婷老師表示，很喜歡活動中將新課綱融入童軍課程的創意，也喜歡課程中的戶外教育及餐點製作，讓她瞭解到童軍和生活息息相關，在活動中一點一滴地引導及啟發孩子。

國小初任教師參加童軍體驗營，實際了解童軍教育真諦。（照片/新北市教育局提供）

實踐國小陳書筠老師說，體驗營帶領教師進行有趣的課程發想，讓各校教師相互討論、建立情誼，期待更多類似的研習進修協助教師交流成長。

教育局表示，新北市長期致力推動童軍運動，連續4屆蟬聯教育部童軍績優評選獲獎最多的縣市!希望透過初任教師童軍體驗營，激發更多課程教學創意，進而投入推展童軍運動，展現童軍精神及服務學習以打造孩子好品格。