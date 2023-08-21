百人勁舞震撼登場！臺南市政府教育局首度辦理的2023臺南市青春舞極限校際盃街舞大賽於8月20日在後甲國中體育館熱鬧登場，首先由SFC × Stay Free Crew舞團以熱力四射的饒舌舞曲開場，隨後，黃偉哲市長、教育局鄭新輝局長與後甲國中陳瑞榮校長一同宣布精彩賽事開始，並鼓勵每一位選手享受現場觀眾的歡呼聲，相信自己就是萬眾注目的大明星，在舞臺上使出渾身解數，SHOW出自信。

黃偉哲市長表示，暑假期間為提供青少年正當休閒娛樂活動，南市今年首次舉辦年輕人熱愛的街舞活動，為提醒市民重視行人安全，開場中特別針對暑期交通安全和道安意識進行宣導，期望大家健康愉快的度過暑假。市府為了支持青年學子勇於展現舞技，特別在文化中心設置街舞練習場，並結合「十六歲正青春藝術節」辦理一系列嘻哈舞展、饒舌等相關活動；同時舉辦校際街舞大賽，希望透過多元的表演機會，讓每一位熱愛街舞的學生，都能找到展現自信的舞臺，也從中學習團隊合作、友善互動。

聘請多位專業舞蹈教師擔任裁判。（照片/臺南市政府教育局提供）

教育局長鄭新輝表示，近年街舞文化盛行，學校街舞風氣也很熱絡，全市目前近50所學校開辦街舞社團，首次舉辦的校際盃街舞大賽，從國中到大專，共計24隊報名參加，還有近80名國小學童報名參加街舞體驗營，相當熱鬧，同時優勝獎金也很豐富，大專組首獎1萬5000元及國、高中組1萬元，為比賽增添較勁意味，且特別聘請多位專業舞蹈教師擔任裁判，給予專業評分及講解。

後甲國中Rhythm Rebles隊的選手們表示：“在台上表演很酷”。一開始接觸街舞的契機是因為看街舞社的表演超級吸睛，希望自己可以有機會站上舞臺大秀身手，在決定參賽後更積極練舞，有信心展現自我、一搏冠軍。

本次協辦的SFC街舞團陶子老師表示，上個月剛舉辦的「16歲正青春藝術節」與「和通盃街舞大賽」，都有許多街舞社團加入，而校際的街舞比賽則是首次舉辦，各隊在決定參賽後，從音樂的選擇到舞步的編排，都下足了功夫，一定能夠看到非常精采的表演。

2023臺南市青春舞極限校際盃街舞大賽。（照片/臺南市政府教育局提供）

教育局表示，街舞項目一直是學校課後社團的熱門項目，許多學生從小就開始接受街舞的訓練，從MV舞蹈開始接觸，然後一路加深難度到Jazz、Breaking、Locking、Poping、 House等不同街舞型態，藉由賽事的舉辦，能夠讓對街舞運動有愛好的青年朋友們，都能夠共襄盛舉，留下難忘的暑假。本次的賽會成績將於臺南市教育局網站-公告編號第223852號進行公告。