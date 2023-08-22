敦化國中弦樂團及私立復興實驗高中弦樂團、合唱團學7月初參加維也納國際青少年音樂節皆榮獲金獎殊榮，以傑出的音樂表現讓世界看到臺灣， 8月22日上午至市政會議與蔣萬安市長分享此得來不易的榮耀，現場並由私立復興實驗高中國小部30位學生獻唱歌曲「Why We Sing」，為市府帶來一場音樂饗宴。

私立復興實驗高中弦樂團合照。（照片/臺北市政府教育局提供）

維也納國際青少年音樂節已舉辦15屆，參加者來自世界各國，於舉世聞名的金色大廳以音樂表演互相交流，本次敦化國中弦樂團以「阿里山之歌」、私立復興實驗高中弦樂團以國旗歌融合四季紅、雨夜花等臺灣特色曲目表演，雙雙獲得金獎殊榮；私立復興實驗高中國小部合唱團以優美動人歌聲，音準精確與情感投入征服評審，也榮獲金獎榮耀。

敦化國中弦樂團合照。（照片/臺北市政府教育局提供）

蔣市長也肯定與勉勵兩校三團將近110位學生在維也納國際青少年音樂節獲得金獎，臺灣學生在音樂領域的優異表現揚名國際，實屬不易，也再次肯定孩子們持續努力不懈的練習，也要感謝學校師長、指揮用心指導，以及家長全力支持，用音樂跟世界交流，讓世界看到臺灣。