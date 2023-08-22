睽違12年，「全國中等學校運動會」再度由臺北市承辦，訂於113年4月20日至4月25日辦理，並於今（21）日舉行執行委員會第一次委員會議。

第一次委員會由主任委員臺北市蔣萬安市長主持，偕同林奕華副市長、臺北市政府教育局湯志民局長、教育部體育署學校體育組蔡忠益組長、各局處代表及各縣市代表，共同與會出席，並由蔣市長頒發執委會委員聘書予各縣市執行委員。

本屆賽事共規劃辦理22項競賽，包括必辦種類田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球、舉重，以及2項選辦種類武術、滑輪溜冰等。

全國中等學校運動會為年度中學生最重要的運動賽事，113年4月22日至4月25日本市所屬公、私立中等學校（不含國民小學及特教學校）停止上課，並調整於113年1月23日至1月26日補課。賽事期間，鼓勵學生進場觀賽，欣賞賽事所帶來體育運動價值與運動員競技國中之力與美的展現，符應108課綱核心素養之培養與實踐。

「飛漾臺北競逐榮耀」，113年全中運在臺北，將展現更樣的活力，感染給每一位來到臺北市參加全國中等學校運動會的裁判、選手與觀眾，希望能做到最好的服務，讓每一位參賽的運動員及各縣市辛苦的隊職員們能有極佳的感受，期許所有選手持續創造佳績，以強大的決心與毅力，展現優異的競技運動表現，為個人、為各縣市爭取榮耀，進而代表國家站上國際舞臺。