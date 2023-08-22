「第20屆智慧鐵人創意競賽─決賽暨國際邀請賽」於8月21日由教育部青年發展署主辦在世新大學圓滿落幕。經72小時不間斷的強力挑戰，最後由建國中學「Luminebranches」榮獲一般組冠軍，技職組冠軍由臺南高工、大灣高中、慈濟高中、港明高中、臺南高商所組成「你說什麼？」奪得，國際組則由新竹科學園區實驗中學「麥寮扁外星人」奪冠。今年共有國內524隊、3,144名高中職學生報名參加，在歷經半年多來的初賽及複賽，逐級篩選出24支國內隊伍，與來自越南、印尼、泰國、馬來西亞、韓國、日本、香港、奧地利、帛琉、智利的國際隊伍共同晉級決賽。來自帛琉的隊伍「PHS SPIDERS」首次來臺參賽，對於這次參加智慧鐵人競賽的體驗，特別感到新奇，也對臺灣青年學子創意和活力印象深刻。

教育部政務次長林明裕出席頒發獎狀並致詞表示，教育部多年來持續推動創造力教育，期望青年學子具備解決問題的靈活能力，以面對未來多變的世界，並應立足臺灣，胸懷世界，對社會及全球面臨的議題保持關注。林次長也欣見在疫情後，能有多國團隊遠道來臺參與這項有意義的競賽，讓參賽的國內外青年學子能有機會交流，達成了一次圓滿的教育外交，特別感謝所有參與智鐵的學校及工作人員的協助。林次長指出，競賽過程很重要，參賽者藉此學習尊重並運用每位隊員的專長及獨特性，展現團隊合作達成共好，他並鼓勵青年學子在未來將鐵人精神傳承下去。

建國中學「Luminebranches」在智慧鐵人創意競賽榮獲一般組冠軍。（照片/教育部提供）

今年決賽的主軸任務是「互聯的世界：地球村」。在地球村的今天，沒有一個人或國家可以置身於全球事件之外，參賽團隊需從指定的議題，像是英國脫歐、晶片戰爭等5項全球事件中擇一，以具創意的動態表演跟靜態布展方式，展現該事件對全球及該區人民的衝擊及預期未來發展。一般組冠軍隊「Luminebranches」及技職組冠軍隊「你說什麼？」均選擇2020年美國黑人喬治•弗洛伊德之死做為主題，以富創意及人文關懷的想像及展現方式獲得評審們的青睞，國際組則由竹科實中「麥寮扁外星人」隊以流暢英文演示蘇丹政變事件，擊敗各國隊伍奪冠並獲得15萬元優勝獎金。

決賽中的關卡任務設計，由各式闖關讓各隊爭取虛擬貨幣，以購買所需商品，運用於主軸任務，建國中學隊伍「欸bro要不要bridge」隊在72小時內成功闖過所有關卡，獲得闖關王頭銜。創意隊呼獎則由遠自智利來臺的國際隊「Lexugaz Shalom」高票獲得，該隊帶來的瑪利歐賽車小短劇，從青年學子都會有共鳴的電玩主題下手，成功的抓住大家的眼球。「Lexugaz Shalom」也同時奪下國際組亞軍，隨隊老師兼國際組評審尼可拉斯(Nicolas Perez)則非常感謝臺灣政府辦理智鐵競賽，以及智鐵計畫主持人劉格非教授多年來的協助，他認為創新跟創意能讓世界更美好。

教育部自93年開始辦理智慧鐵人創意競賽，迄今已累計達13萬人參賽。參賽者需運用融合人文、科技的多元知識，與不同專長的人溝通合作，在有限的時間與資源下，練習時間規劃、情緒控制等重要能力。競賽理念之一是「未來不是一個單打獨鬥的世界，必須靠團隊合作解決問題」。更多精彩賽事訊息可至智慧鐵人創意競賽官方網站https://ironman.creativity.edu.tw/及臉書粉絲專頁了解。