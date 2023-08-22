新北市國小新進教師職前講習第三梯次於今(22)日於碧華國小登場，今(112)年教育局特別編輯並發表「新北市國小新進教師攻略手冊」，讓新手教師順利迎接開學的挑戰。本次研習也規劃了各類增能課程及即用式的實作課程，課程內容豐富且紮實。期待超過800位新血教師們開學前能順利銜接新北市教育環境，齊心為新北教育打拼努力。

教育局表示，新北市今年首創「新進教師攻略手冊」，特別感謝頂溪國小柯志賢校長、明志國小劉道德校長、民義國小徐福海校長及鄧公國小顏顯權校長帶領優秀主任、教師團隊，以工作坊形式編纂出全國第一本最務實可用的國小新進教師攻略。期望在新進教師遇到教學實務困難時，能有正確的指引方向，並能順利渡過初任教職的調適期。

今(112)年教育局特別編輯並發表「新北市國小新進教師攻略手冊」，讓新手教師順利迎接開學的挑戰。(照片/新北市政府教育局提供)

此外，新北市非常重視新進教師的必備能力與需求，規劃班級經營課程、學習共同體實踐、混齡教學設計實作等主題的實作工作坊，力求即用式的課程設計，讓新進教師從實戰授課上增能。

頂溪國小校長柯志賢表示，新進教師攻略內容包含「班級經營」、「課程教學」、「輔導特教」三大教師專業能力面向。在班級經營部分，提供營造正向班級氣氛與親師合作策略，如：建立有效班級常規、處理學生問題行為、如何寫給家長的一封信等。在課程教學部分，規劃課程教學要正常、安排作業要適性、評量方法要多元等主題內容，提醒新進教師在教學現場的每項重要環節。在輔導特教部分，納入新進教師輔導資料撰寫注意事項及學生問題行為轉介等內容，增進新進教師輔導學生相關知能。希望手冊能陪伴新進教師共學精進，成為銜接職場的武功祕笈。

此外，也邀請課程專家教授素養導向課程設計及數位教學工具應用、法律專家講授教師權益義務及校園實務案例，並安排學習共同體、混齡教學的實務操作及實作分享等，透過客製化教導及模擬演練的方式營造臨場感，提升新進教師的實作力、應變力及專業力，順利面對將來的種種挑戰。

教育局補充，非常歡迎新進教師們進入新北教育的大家庭，新進教師攻略將以電子檔形式發給所有的新進教師，期待所有的教師都能善用。若有任何課程教學、班級經營、行政業務的疑難雜症，都可以找到分組講師或同儕協助，期許未來新進教師們都能在教育志業上實現自我目標。