哇！小車在PK耶！日前在國父紀念館外，不少遊客頂著烈日駐足觀戰，一年一度的全國高中職太陽能模型車總決賽，在今年入秋之際，台灣各地感受到常有不定時局部短暫陣雨或雷雨的氣候下，終於能在好天氣下完賽。

今年共有68支隊伍報名參賽，中南區41隊、北區27隊報名。在第一輪影片報告及資格文件審查後，共有58支隊伍進入初賽，然而原本表定的分區初賽及決賽日期卻因台灣近日多雨而延賽一週，雖然競賽當日開賽前及賽程結束後仍有下雨，但太陽公公總能在比賽當下露出笑臉。全國總決賽有來自初賽晉級的24支隊伍，中南區15隊、北區9隊，每隊需於賽前一日完成面試，主要確認參賽學生對工程專業知識瞭解程度、團隊合作及簡報表達表現，並在決賽時爭取冠軍，及代表台灣參加澳洲「世界太陽能模型車挑戰賽：AIMSC」資格。

在台北市天空快速移動的雲層下，參賽者們的傑作全力爭奪台灣征戰世界賽代表資格。（照片/高雄科技大學提供）

大會主席高科大模具系教授艾和昌表示，18年來高科大太陽能學校創辦的競賽平台，使高中職學生可透過太陽光電能源應用於電動載具，增進其科學、技術、工程、藝術及數學能力發展，除了知識素養提升，亦須具備動手做而學到解決問題能力，同時從競賽中導入淨零永續觀念，達成「STEAM 教育 X永續動力」的競賽目的。今年，依據澳洲AIMSC賽程新規定，太陽能模型車內除需裝載雞蛋外，新增裝載未開封的飲料罐，整體車重明顯增加不少，賽程中許多隊伍雖在晴空下速度很快但發生零件脫落或動力輪支撐件斷裂、車子脫軌滑行、甚至終點擋塊衝撞發生翻車蛋裂而判出局，可見今年製作一部具行駛結構安全並能發揮最佳光電效益的小尺度太陽能車，將會是決勝關鍵！艾和昌教授特別說明，感謝各校指導老師長期付出，18年來，熱情不減地緊跟著該競賽活動，使今年參賽隊伍數較去年增加三成。同時，該活動過去有高雄市、台北市教育局共同分攤經費主辦外，今年承教育部資訊及科技教育司專案計畫委託，聖約翰科技大學、國父紀念館，嚴慶齡工業發展基金會及國科會太陽能電動車產業關鍵零組件聯盟亦加入，共同培養一代又一代科技與人文素養兼備的年輕人，迎向未來世界。

太陽露臉，使得多數參賽作品能完成百米運行。（照片/高雄科技大學提供）

今年北區初賽及全國總決賽在台北國父紀念館映池西側廣場登場，賽前一天工作人員在轟隆不斷的雷聲中伴隨著綿密小雨組裝軌道，甚至緊急與工地人員借用帆布遮蓋軌道避免被雨水浸溼。競賽軌道則是首次借用過去多年來參加該競賽且常年稱霸，亦是澳洲世界大賽常勝軍的基隆二信高中百米軌道，方使活動順利進行。整個決賽在台北市上方快速移動的雲層下，所幸仍有太陽露臉使得競賽順利進行，軌道上時有兩車尬秒飆速的緊張場面，比賽進入最高潮的冠亞軍之爭，由敗部一路過關斬將的高雄高工-未來之光隊打敗勝部高英工商-霹靂小旋風-黑手仁No.172隊，依賽規須加賽一場，未來之光隊僅以每圈0.5秒些微差距最終獲得競速冠軍，全場歡聲雷動！此外，薇閣高中-環太拼陽隊奪下象徵競賽各項（影片、面試及決賽競速）積分總和最高榮譽的總積分冠軍。

本競賽由多方組織共同參與辦理。（照片/高雄科技大學提供）