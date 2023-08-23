「全國家扶贈書」拔尖計劃是由雄中75級學長們提出，以發揚雄中創校百年「利他」精神，結合各級校友發起，經過兩年多的籌備和協調，計劃已三度順利完成。雄中71級校友劉仁義已於2023年8月22日將112學年度第一學期「全國家扶贈書」的所有書籍都寄出。這學期共計捐贈了5200本參考書籍，並以253箱分送至23個家扶中心。

自從家扶贈書計劃開始以來，劉仁義表示得到了眾多支持者的幫助與協助。他特別感謝了75級張簡永祥的全程參與和協助，以及所有捐款的學長、學妹和友人們的慷慨善舉，這些善款成為了計劃的重要支持。同時，他也感謝家扶基金會的全力支持，以及各地家扶中心的老師們協助找出學生、收集參考書單等，也為計劃的順利進行貢獻良多。

劉仁義特別提到效果書局在處理參考書籍分裝的過程中提供了重要的幫助，他們根據不同學校和年級的需求，將書籍進行客制化的分裝，並協助分送至各家扶中心。他同時也感謝台灣郵政台南郵局對於書籍的運送協助任務，將這些書籍分送到全國各地的家扶中心，確保計劃順利完成。

劉仁義強調這些捐贈的參考書籍對於家扶學生的重要性。他希望這些書籍能成為學生希望的種子，不僅能提升他們的學習動力，也能夠在未來的人生道路上保持競爭力。最後，他感謝所有參與這項計劃的人，同時也鼓勵受贈的學生們，成為未來達成希望的人。

家扶贈書計劃凝聚了雄中校友的力量，跨越多個年級的校友們共同參與其中，展現出雄中精神的凝聚力和責任感。透過這樣的社會公益計劃，校友們為社會做出了具體的貢獻，同時也為家扶學生的未來增添了希望與可能性。