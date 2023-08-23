慈濟科技大學於8月22日進行112學年度新生註冊，共有583位新生報到，註冊率高達95.2％。同時，慈濟科大為了方便外縣市學子，在台北東區聯絡處、台中和高雄慈濟分會，同步舉辦新生註冊，方便學生就近報到。除了繳交畢業證書，五專、四技、二技、研究所新生，現場直接套量制服、休閒服、訂購寢具，並遞交申請獎助學金資料。四技護理系新生楊萱語表示，因叔叔是內科醫生，姑姑是牙醫，常分享看診心得和臨床點滴，耳濡目染下，也嚮往能善用專業所學，幫助他人。

現場為新生套量制服。（照片/慈濟科技大學提供）

112學年開始，慈濟科技大學五專護理科公費專班，不但有歷史悠久的原住民專班，還有衛福部玉里醫院花東專班（僅限設籍於花蓮、台東學生報考）。補助範圍包括學雜、膳食、制服、教科書費等，每月再提供5,000元零用金（學期學業成績平均75分以上，操行成績平均80分以上）。

新生現場報到繳交入學相關資料。（照片/慈濟科技大學提供）

錄取衛福部玉里醫院花東專班的五專護理科新生彭鈺喬表示，選擇公費生就是希望學一技之長，畢業後能直接進入職場，避免面試、求職的空窗期。尤其，媽媽也曾是護理人員，分析了護理師的職場優勢，也更清楚專業技術的重要性。

錄取原住民專班的五專護理科新生蘇郁涵（太魯閣族原住民）表示，透過公費補助，能大幅減輕家裡經濟負擔，入學後，要努力拼學期成績排名在全班前10％，搶下績優成績20,000元！媽媽蘇美麗表示，聽說有慈誠懿德會爸媽，能一起照顧孩子，讓自己也更放心。家長林博元表示，肯定慈濟的專業與人文並重的教育理念，很支持孩子離家到花蓮求學，提早培養獨立生活。二技護理系新生林欣穎表示，聽說出國交流機會多，希望能專心課業、順利爭取，拓展國際觀。

老師為新生與家長們解說註冊說明及入學相關資訊。（照片/慈濟科技大學提供）

目前，慈濟科技大學升學管道，分為五專免試入學、原住民學生暨衛生福利部玉里醫院花東專班單獨招生；二技申請入學、技優甄審、技優保送；四技甄選入學、聯合登記分發、高中申請入學、技優甄審；研究所獨立招生。